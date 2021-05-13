Новый детский сад для юных мурманчан

В Мурманске продолжается возведение нового детского сада на 80 мест в районе дома №44 по улице Капитана Орликовой. Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография».

Вчера глава администрации города Мурманска Евгений Никора побывал на строительной площадке и проверил ход работ.

– Есть небольшое отставание от графика – около двух недель, но подрядчик прикладывает все усилия, а именно вводит трёхсменный режим работы, для того чтобы увеличить темпы. На данный момент готовность объекта около 28%, – прокомментировал Евгений Никора. – Летом планируется смонтировать кровлю и приступить к внутренней отделке и благоустройству.

Как добавил глава администрации областного центра, сейчас рабочие завершают возведение конструкции первого этажа, после чего, не дожидаясь окончания монтажа второго яруса, приступят к установке оконных блоков и внутренним работам. Это позволит ускорить процесс строительства.

На территории детского сада будут предусмотрены современные детские площадки и теневые навесы. Для удобства родителей рядом с дошкольным учреждением появится автостоянка, а также будут организованы дополнительные пешеходные связи.

Напомним, что строительство второго детского сада в рамках национального проекта идёт в районе домов №31, 32 по улице Достоевского. Он рассчитан на 196 мест для детей разных возрастных групп.