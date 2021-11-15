Новый детский сад открылся в Мурмашах

В Мурмашах открылся новый детский сад на 75 мест: об этом сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Дошкольное учреждение построено в рамках национального проекта «Демография» при поддержке партии «Единая Россия» в рамках направления «Детские сады-детям».

«Я уже был на объекте, когда завершалось строительство: очень хороший садик получился. Сегодня он уже полноценно работает, открыто 4 группы: младенческого и раннего возраста (для детей от 6 мес. до 1 года), раннего возраста (от 1 года до 3 лет), 2 группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). В том числе организована 1 группа – очень важная – для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с возможностью круглосуточного пребывания. Образовательную деятельность учреждения будут обеспечивать 8 воспитателей, музыкальный руководитель, учитель-дефектолог, логопед, социальный педагог. Хочу поблагодарить заказчика – Кольский район – и строителей за своевременное окончание и высокое качество работ, получился очень достойный объект», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также отметил, что в этом году будет достроено еще 2 детских сада в Мурманске и 1 в Североморске. Как идёт работа на этих объектах – будут обсуждать сегодня в ходе заседания областного штаба по строительству.