Новый детский сад в Мурмашах откроет двери для воспитанников в октябре

Вчера губернатор Андрей Чибис посетил новый детский сад на улице Причальной в городском поселении Мурмаши. Планируется, что дошкольное учреждение откроется для воспитанников уже в начале октября.

«Это очень современный детский сад, который примет детишек уже в октябре. В этом году мы таких делаем пять. Строительные работы уже полностью завершены, заканчивается благоустройство, установка игрового оборудования. Достойно и качественно сделано, – отметил Андрей Чибис. – Здорово, что в Мурмашах появился такой детский сад, так как большинство родителей были вынуждены возить своих детей в Мурманск, Колу, Тулому, а сейчас такое учреждение в пешеходной доступности».

Общий объём средств, предусмотренный на строительство детского сада, составил порядка 164 млн рублей. Работы на площадке в Мурмашах начались в июле 2020 года.

«Скоро откроется прекрасный современный детский садик, в котором наши дети смогут развивать все свои таланты. Они смогут развиваться и в спортивном, и в интеллектуальном, и в творческом направлениях, а это очень важно. Это одно из самых современных, комфортных и безопасных дошкольных учреждений на территории Мурманской области», – подчеркнул глава Кольского района Андрей Малхасян.

В настоящее время на объекте уже завершены работы по отделке помещений, установке дверей, потолков, укладке линолеума. В полном объёме выполнено асфальтирование территории детского сада.

Также подрядная организация закончила подготовку фундамента под установку ограждения. На территорию строительной площадки завезён плодородный грунт, завершено озеленение. В ближайшее время будут установлены малые архитектурные формы. Готовность объекта составляет 98%.

«Сегодня здесь созданы самые современные условия для того, чтобы дети от шести месяцев и до семи лет могли получить качественное дошкольное образование. Здесь предусмотрена группа с круглосуточным пребыванием для детей, чьи семьи находятся в тяжёлой жизненной ситуации. Кроме того, предусмотрены и ясельные группы для детей от шести месяцев», – рассказала министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Глава профильного министерства также добавила, что детский сад построен в рамках национального проекта «Демография». В настоящее время уже набран персонал, в детском саду будут работать квалифицированные воспитатели, учитель-логопед, преподаватель-дефектолог.

«Такой современный детский сад построен, в том числе, благодаря обращению жителей микрорайона Причального. Теперь им не придётся возить детей в Тулому, в другие населённые пункты. Раньше прорабатывался региональным министерством образования и науки вопрос, чтобы детей довозить до детского сада, но там есть особые требования по сравнению с перевозкой тех же школьников. Поэтому проблема решилась радикально, и появился новый детский сад», – сказала председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова.