Новый детский сад в Североморске будет соответствовать всем современным требованиям

17 ноября депутаты Мурманской областной Думы, глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, начальник Управления образования Юлия Гладских и депутат Андрей Орлов проконтролировали ход работ по завершению строительства детского сада на 220 мест на улице Восточная.

Докладывал о сроках завершения строительства производитель работ Игорь Стародумов, представляющий компанию ЗАО «МНК-ГРУПП», который сообщил, что в целом работы по детскому саду выполнены более чем на 79% и ведутся в соответствии с графиком.

Строители приступили к отделке внутренних помещений. Уже подключены канализация, водоснабжение, проложена внутренняя электропроводка. Осталось подключить теплоснабжение, проложить воздушные линии электроснабжения, завершить работы на 12 теневых навесов для каждой группы во дворе детского сада. Полностью завершены и земляные работы, до наступления холодов уложен асфальт.

Детский сад будет соответствовать всем современным требованиям. На первом этаже, где будут располагаться четыре ясельные группы, отопление помещений осуществляется посредством подогреваемых полов. Чтобы исключить сквозняки при проветривании помещений, установлены специальные диффузоры. Закуплено и ожидает установки после завершения отделочных работ 95% оборудования.

В этом детском саду будут сформированы четыре группы детей в возрасте от года до трёх лет, что позволит ликвидировать очередь. Будут в этом детском саду и группы для детей с особенностями развития. В помещении детсада установлен лифт и появится подъёмник для маломобильных детей. Это будет не отдельный детский сад, а корпус уже существующего детского сада №15.

Глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов поставил задачу до конца недели завершить прокладку воздушных линий электроснабжения и ускорить подключение отопления, чтобы начать установку оборудования.

Евгений Алексеев отметил, что Совет депутатов флотской столицы уделяет постоянное внимание вопросам контроля над строительством социально значимых объектов, возводимых в рамках национальных проектов. Североморск – столица Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота – город молодой. Ему всего 70 лет. И основная группа населения – люди молодые, создающие семьи, в которых появляются дети. Не случайно, Североморск по рождаемости на одну тысячу населения занимает первое место в области. А детям нужны детские сады. Их за последние несколько лет в Североморске построили пять, достраивается шестой. Ввод в строй этого детского сада позволит решить проблему обеспечения местами детишек дошкольного возраста, снизить проблему с обеспечением местами детей в возрасте от года до трёх лет.