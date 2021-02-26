Новый дом для художественной школы

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверили ход капитального ремонта здания под размещение художественной школы по адресу улицы Полярной Дивизии, 1/16.

В настоящее время на объекте выполняются демонтажные работы.

– Мурманская художественная школа неоднократно входила в число лучших школ Российской Федерации, и это действительно гордость нашего города. После капитального ремонта этого исторического здания учреждение обретёт свой дом, – рассказал Андрей Сысоев. – Здание построено в 1937 году. Одно из первых каменных строений в городе. Оно является победителем многих, в том числе и международных архитектурных выставок. Сделать предстоит очень многое. При этом необходимо максимально сохранить первоначальный облик постройки. Над подрядчиком, выполняющим капитальный ремонт, ведётся строгий контроль.

– Мы хотим, чтобы это был действительно дом юного художника. Проект школы уникален. – отметил Евгений Никора. – Мы понимаем, что большой объём ремонтных работ придётся на лето, поэтому необходимо заранее законтрактовать все необходимые материалы. По плану в четвёртом квартале 2021 года здесь уже будут проходить завершающие работы.

Здание художественной школы будет предназначено для дополнительного образования детей с максимальным количеством посетителей в день до 400 человек. После завершения ремонта в школе будет располагаться библиотека, выставочный зал, кабинеты скульптуры и художественной керамики, акварельной живописи и рисунка, прикладного искусства и графический класс прикладного искусства.