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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.23 09:30

Новый фрегат «Адмирал Головко» пришёл в Североморск после межфлотского перехода

На корабле продолжат программу заводских ходовых и государственных испытаний в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море, в том числе проведёт проверку вооружения с выполнением испытательных стрельб.

Как отметил командир корабля капитан 2 ранга Андрей Славин, «фрегат во время межфлотского перехода показал себя положительно, показал отличную мореходность, маневренные качества».

Командир фрегата также подчеркнул, что «третий корабль серии отличается от своих предшественников современной новой модернизированной техникой, у него улучшены характеристики и по оружию, и мореходные качества».

Ранее фрегат провёл часть испытаний в Балтийском море.

Как сообщает пресс-служба СФ, после успешного завершения программы испытаний фрегат «Адмирал Головко» войдёт в состав соединения ракетных кораблей Северного флота, где уже служат два его предшественника - фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов», построенные на судостроительном заводе «Северная верфь».

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm

 

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Последние комментарии

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30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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