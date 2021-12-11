Новый гидрографический катер «Григорий Шадрин» вошёл в состав Северного флота

В гарнизоне гидрографов Северного флота Мишуково 10 декабря состоялась торжественная церемония подъёма флага гидрографической службы ВМФ России на большом гидрографическом катере «Григорий Шадрин». С нынешнего дня он официально зачислен в состав гидрографической службы Северного флота.

В торжественной церемонии приняли участие офицеры гидрографической службы флота во главе с начальником, капитаном 1 ранга Александром Лозюком и представители управления навигации и океанографии Минобороны России. Право поднять флаг было предоставлено капитану БГК «Григорий Шадрин» Александру Прудкию.

Закладка катера прошла 24 августа 2020 года на судостроительном производстве АО «КАМПО» в Подмосковье. В начале июля блок-модули катера были доставлены автотранспортом к месту достройки - на Мурманский судоремонтный завод. 30 июля состоялся его торжественный спуск на воду Кольского залива Баренцева моря. Здесь же прошла его достройка и ходовые испытания. Была проверена мореходность катера, его навигационное и гидрографическое оборудование, работоспособность всех систем и механизмов. В начале декабря все испытания были успешно завершены и подписан приёмный акт.

По мнению руководства гидрографической службы Северного флота, катер займёт достойное место среди гидрографических судов и будет успешно обеспечивать навигационную безопасность в своей зоне ответственности не один десяток лет.

Обновление судового состава гидрографов Северного флота проходит регулярно, за последние несколько лет было принято несколько больших гидрографических катеров проекта 19920, а также малое гидрографическое судно «Николай Скосырев». В прошлом году после ремонта и модернизации на флот прибыло гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич», которое выполнило большой комплекс научно-исследовательски задач в Арктике в уходящем году.

Как сообщает пресс-служба СФ, большой гидрографический катер проекта 23370Г «Григорий Шадрин» стал третьим модульным судном этого проекта, построенным для ВМФ. Первый катер серии «Михаил Казанский» вошёл в состав Балтийского флота, а второй катер «Александр Фирсов» служит на Черноморском флоте.

БГК проекта 23370Г «Григорий Шадрин» назван в честь заслуженного гидрографа Шадрина Григория Ильича, внесшего значительный вклад в развитие и поддержание навигационно-гидрографического обеспечения действий сил ВМФ и безопасность мореплавания.

Судно предназначено для выполнения лоцмейстерских и отдельных видов гидрографических работ, таких как постановка (съемка) и обслуживание плавучих предостерегательных знаков, доставка обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на объекты, расположенные на необорудованном побережье, оперативный промер глубин в местах постановки знаков с использованием промерного эхолота.

Водоизмещение катера при полной загрузке составляет 146 тонн, длина и ширина 24,2 и 8,5 метров соответственно. Скорость полного хода – 11,5 узлов, а дальность плавания – 600 миль. Мореходность катера ограничивается волнением моря в 4 балла, а автономность по запасам воды и продовольствия при работе на борту 11 человек экипажа и гидрографов составляет пять суток.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12398157@egNews