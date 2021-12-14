Новый гидрографический катер «Леонид Сенчура» успешно прошёл государственные испытания и готов войти в состав Северного флота

На Северном флоте успешно завершились государственные испытания нового гидрографического катера проекта 23040Г «Леонид Сенчура». В конце прошлой недели был подписан приёмный акт и катер подготовлен к приёму в состав гидрографических судов СФ. Торжественный подъём флага гидрографической службы ВМФ России состоится до конца декабря.

Катер назван в честь выдающегося военного гидрографа и исследователя Арктики, ветерана Великой Отечественной войны капитана 1 ранга Леонида Сергеевича Сенчуры (1919-2008 г.г.). Он был начальником Северной гидрографической экспедиции и внёс большой вклад в исследование Северного Ледовитого океана, в том числе рельефа дна. Под его руководством было подробно обследовано поднятие хребта Ломоносова, открыт и детально изучен хребет Гаккеля. За успехи в этой работе Леонид Сергеевич был удостоен золотой медали имени Ф.П. Литке и Государственной премии СССР.

Водоизмещение большого гидрографического катера (БГК) «Леонид Сенчура» составляет около 190 тонн. Длина – 30 метров. Скорость – 12 узлов, дальность плавания – 1600 морских миль, автономность – 10 суток. Экипаж состоит из 9 человек.

Катер предназначен для съёмки рельефа дна на глубинах до двух километров, высокоточную площадную съёмку он способен проводить на глубинах до 400 метров. Обследование навигационных опасностей катер осуществляет на глубинах до 100 метров. Судно применяется для установки и обслуживания всевозможных морских предостерегательных плавучих знаков, навигационного и гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций, а также для лоцманской проводки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, обновление судового состава гидрографов СФ проходит регулярно, за последние несколько лет было принято несколько больших гидрографических катеров проекта 19920, а также малое гидрографическое судно «Николай Скосырев». Три дня назад в Мишуково состоялась торжественная церемония подъёма флага на большом гидрографическом катере-катамаране «Григорий Шадрин».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12398588@egNews