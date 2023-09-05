Новый главный фасад, нарядные рюкзаки и школьные принадлежности – портовики поздравили подшефных гимназистов с Днём знаний

1 сентября для мурманских портовиков – особый день, когда они отмечают сразу два праздника: день рождения Мурманского морского торгового порта и День знаний. По традиции последних лет отправной точкой праздничных мероприятий является подшефная гимназия №8 г. Мурманска, куда работники предприятия приходят на праздничную линейку, посвящённую началу нового учебного года.

Как обычно, портовики приходят не с пустыми руками. На этот раз они подарили ученикам первых классов 90 фирменных рюкзаков со всеми необходимы школьными принадлежностями, а ещё занялись ремонтом фасада гимназии. Согласно плану, работы продлятся до конца 2023 года, но его обновленная нарядная лицевая часть уже встречала гимназистов, их педагогов и родителей.

«Начиная с 2016 года Мурманский морской торговый порт активно взаимодействует с гимназией №8. Мы реализовали множество проектов по благоустройству внутренней атмосферы гимназии. Там есть, на что посмотреть, – это замечательная библиотека, столовая и кабинеты, шахматный клуб и другие помещения. В этом году мы решили пойти дальше и заняться внешним обликом. Сегодня уже есть первые результаты – мы представили на суд маленьких и взрослых посетителей гимназии главный фасад. Это ещё один наш совместный успешный», - сказал исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Напомним, совместная работа гимназии №8 и градообразующего предприятия началась с создания специализированного транспортно-логистического класса. В 2017 году он принял первых учеников, а в 2023 году состоялся уже пятый выпуск. Причём первые выпускники класса, пройдя профильное обучение в высших учебных заведениях, уже приходят на постоянную работу в Мурманский морской торговый порт. В этом году в гимназии состоялся седьмой набор старших гимназистов в транспортно-логистический класс. Традиционно конкурс для поступления в него составляет более двух человек на место, а средний проходной бал – около 4,7. В рамках обучения старшеклассники знакомятся с производством, историей, социальными проектами АО «ММТП», проходят обучение на базе учебно-курсового комбината предприятия, участвуют в социально-значимых мероприятиях. В этом году по традиции учащимся транспортно-логистического класса были вручены фирменные школьные дневники от АО «ММТП».

«Здание гимназии 1969 года постройки и, конечно, оно просилось быть отремонтированным. В этом году совместно с Мурманским морским торговым портом мы начали очень важный для нас проект - ремонт фасада гимназии. Так что наша гимназия будет современной не только внутри, но и снаружи», - сказала директор гимназии №8 г. Мурманск Ольга Клейнос.

В рамках запланированных работ в гимназии производится ремонт существующего фасада, устройство навесного вентилируемого фасада, восстановление отмостки, создание подсветки. Дизайн-проект нового облика школы выполнили мурманчане – студия «Шапка», объединение художников, дизайнеров и архитекторов, работающих в Мурманской области и нацеленных на развитие идентичности Русского Севера. Также, благодаря администрации г. Мурманска, в этом году в гимназии были заменены все окна.

«Наша восьмая гимназия - наша гордость, одно из лучших образовательных учреждений в городе. И, конечно, наша задача с коллегами из торгового порта была сделать здание ещё и красивым, помимо того, что оно наполнено знаниями, опытом», – отметил на торжественной церемонии глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Гости торжественной церемонии осмотрели помещения гимназии и поздравили учеников и педагогов с началом нового учебного года.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252828%2Fwall-149919532_3404