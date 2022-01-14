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Мурманская область. Арктика (16+)14.01.22 18:00

Новый год – новая зарплата: кому готовы платить больше 150 тысяч рублей в Мурманской области

Средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области в начале 2022 года составляет 51 тысячу рублей, что в целом соответствует средней предлагаемой зарплате в других регионах страны. При этом некоторые местные работодатели готовы платить зарплаты выше. Так, за последние две недели в Мурманской области появилось более 100 вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей.

Большая доля высокооплачиваемых вакансий сосредоточена на данный момент в регионе в сфере продаж, строительстве, а также на производственных площадках области. При этом, согласно данным Банка данных заработных плат hh.ru, прямо сейчас, в январе 2022 года, 22% компаний СЗФО и в том числе из Мурманской области планируют пересмотр зарплат сотрудников в сторону увеличения в среднем на 5000 рублей. Еще 11% компаний начнут пересмотр зарплат в феврале, а вот чуть более 33% компаний на Северо-Западе страны вернуться к этому вопросу лишь по итогам первого квартала 2022 года.

Между тем эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий в январе в Мурманской области, на которые местные жители могут откликнуться прямо сейчас:

  1. геодезист, до 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50422192;
  2. менеджер по купле и продаже недвижимости, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50894785;
  3. матрос, до 140 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50891395;
  4. заместитель генерального директора по экономике и финансам, от 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50534853;
  5. водитель грузового автомобиля (категории C), до 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50860190;
  6. инженер по отчетности, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50521339;
  7. инженер по охране труда и технике безопасности, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50280017;
  8. заведующий производством, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/5026779;
  9. машинист ПДМ, до 240 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50127721;

        10. врач-хирург, до 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/46163508.

 

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