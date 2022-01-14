Новый год – новая зарплата: кому готовы платить больше 150 тысяч рублей в Мурманской области

Средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области в начале 2022 года составляет 51 тысячу рублей, что в целом соответствует средней предлагаемой зарплате в других регионах страны. При этом некоторые местные работодатели готовы платить зарплаты выше. Так, за последние две недели в Мурманской области появилось более 100 вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей.

Большая доля высокооплачиваемых вакансий сосредоточена на данный момент в регионе в сфере продаж, строительстве, а также на производственных площадках области. При этом, согласно данным Банка данных заработных плат hh.ru, прямо сейчас, в январе 2022 года, 22% компаний СЗФО и в том числе из Мурманской области планируют пересмотр зарплат сотрудников в сторону увеличения в среднем на 5000 рублей. Еще 11% компаний начнут пересмотр зарплат в феврале, а вот чуть более 33% компаний на Северо-Западе страны вернуться к этому вопросу лишь по итогам первого квартала 2022 года.

Между тем эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий в январе в Мурманской области, на которые местные жители могут откликнуться прямо сейчас:

геодезист, до 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50422192; менеджер по купле и продаже недвижимости, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50894785; матрос, до 140 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50891395; заместитель генерального директора по экономике и финансам, от 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50534853; водитель грузового автомобиля (категории C), до 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50860190; инженер по отчетности, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50521339; инженер по охране труда и технике безопасности, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50280017; заведующий производством, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/5026779; машинист ПДМ, до 240 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50127721;

10. врач-хирург, до 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/46163508.