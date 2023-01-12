Новый год – новая зарплата: кому в Мурманской области готовы платить от 170000 рублей и выше
В начале 2023 года наибольшее число высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 170000 рублей и выше в Мурманской области разместили работодатели из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» - 15% предложений о работе с высоким доходом.
Как сообщают эксперты hh.ru, на втором месте по числу «дорогих» вакансий стоит добывающая отрасль (13% предложений о работе за последнее время). На третьем месте по числу вакансий с высокой зарплатой в Мурманской области находятся работодатели из финансового сектора (10% «дорогих» вакансий).
Сложнее всего найти работу с высокой зарплатой в Мурманской области в январе этого года в сфере металлургии, энергетики, логистики – около 1% высокооплачиваемых вакансий за последнее время.
При этом, согласно данным Банка данных заработных плат hh.ru, в январе 2023 года, 20% региональных компаний планируют пересмотр зарплат сотрудников в сторону увеличения в среднем на 5% от текущего уровня зарплаты. Ещё 10% компаний начнут пересмотр зарплат в марте. При этом еще 30% местных работодателей приступят к вопросу индексации зарплат своих сотрудников лишь в апреле, остальные компании оставили рассмотрение этого вопроса на второе полугодие 2023 года.
Между тем эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий в январе в Мурманской области, на которые местные жители могут откликнуться прямо сейчас:
- Директор угольного разреза, от 555 555 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/74336862;
- Врач-стоматолог, до 700 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/73510777;
- Менеджер по продажам недвижимости, от 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72151902;
- Водитель категории «СЕ», до 300 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/74089768;
- Менеджер по продажам b2b, до 400 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55315538;
- Менеджер по лизингу, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72140463;
- Финансовый советник, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/73908105;
- Начальник отдела безопасности мореплавания, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/74074833;
- Управляющий аккумуляторными магазинами, до 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/73990550;
- Ведущий специалист группы инспекций по общестроительным работам, от 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/74004493;
- Мастер участка, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/73819285.