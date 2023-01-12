Новый год – новая зарплата: кому в Мурманской области готовы платить от 170000 рублей и выше

В начале 2023 года наибольшее число высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 170000 рублей и выше в Мурманской области разместили работодатели из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» - 15% предложений о работе с высоким доходом.

Как сообщают эксперты hh.ru, на втором месте по числу «дорогих» вакансий стоит добывающая отрасль (13% предложений о работе за последнее время). На третьем месте по числу вакансий с высокой зарплатой в Мурманской области находятся работодатели из финансового сектора (10% «дорогих» вакансий).

Сложнее всего найти работу с высокой зарплатой в Мурманской области в январе этого года в сфере металлургии, энергетики, логистики – около 1% высокооплачиваемых вакансий за последнее время.

При этом, согласно данным Банка данных заработных плат hh.ru, в январе 2023 года, 20% региональных компаний планируют пересмотр зарплат сотрудников в сторону увеличения в среднем на 5% от текущего уровня зарплаты. Ещё 10% компаний начнут пересмотр зарплат в марте. При этом еще 30% местных работодателей приступят к вопросу индексации зарплат своих сотрудников лишь в апреле, остальные компании оставили рассмотрение этого вопроса на второе полугодие 2023 года.

Между тем эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий в январе в Мурманской области, на которые местные жители могут откликнуться прямо сейчас: