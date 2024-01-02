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Мурманская область. Арктика (16+)02.01.24 12:00

Новый год – новые цели. Жители СЗФО рассказали, где они хотят жить в 2024 году

Служба исследований hh.ru выяснила у жителей СЗФО, какой город для жизни они выбирают в 2024 году и почему.

В ходе опроса 29% жителей СЗФО заявили, что в ближайшем будущем не планируют переезжать из своих родных городов. Основной причиной почему люди не готовы покинуть свои города, находящиеся на Северо-Западе страны стала любовь к городу, так ответили сразу 65% опрошенных.

На втором месте почему жители СЗФО не хотят покидать свои города – людям нравится местная природа и климат – так ответили 48% опрошенных. Каждый десятый (10%) ответил, что его в городе держит то, что здесь есть работа по его специальности. Ещё 29% жителей СЗФО, прошедших опрос, заявили, что не уезжают никуда, потому что им нравятся люди, которые здесь живут.

27% пока не могут уехать из городов СЗФО, потому что тут живут пожилые родственники. 6% отметили, что в их городе им платят достойную зарплату. А вот у 27%, наоборот, просто нет возможности переехать (денег и времени). 14% пока что остаются в городе, потому что дети учатся (в школе, вузе или ссузе). 6% также вынуждены оставаться в своём городе, потому что у близкого родственника (муже, жены) есть обязательства по работе (контракт, договор и т.п.).

Кроме того, жители СЗФО оценили свои города по ряду критериев и поставили оценки по шкале от 1 до 5, где «1» - очень плохо, «5» - отлично. Так, самым лучшим показателем для горожан стало достаточное количество аптек и магазинов – так ответили сразу 67% и 63% опрошенных жителей соответственно. На третьем месте – достаточное количество кино и театров (44%). А вот меньше всего местных жителей устраивает доступность цен на жилье, экология, а также цены на продукты и простота поиска новой работы.

Также в ходе опроса также 33% жителей из регионов СЗФО ответили, что планируют переезд из своего города, а у 25% есть такие планы, но пока не определились с новым городом для переезда. Остальные затруднились ответить.  

Критерий

1

2

3

4

5

Затрудняюсь

ответить

Достаточное количество аптек

2%

2%

5%

21%

67%

4%

Достаточное количество магазинов

2%

3%

8%

23%

63%

2%

Достаточное количество кино, театров и т.п.

7%

8%

15%

21%

44%

4%

Возможность добраться до региональных

центров (самолетом, поездом и т.п.)

6%

7%

16%

25%

42%

4%

Достаточное количество школ

4%

8%

19%

27%

32%

11%

Доступность к природе

 (парки, рекреационные зоны)

5%

10%

23%

28%

31%

2%

Городская транспортная инфраструктура

6%

9%

26%

27%

30%

2%

Достаточное количество детских садов

5%

10%

21%

22%

28%

13%

Экология

15%

18%

33%

22%

9%

3%

Поиск новой работы

21%

22%

30%

16%

8%

2%

Доступные цены на продукты

14%

21%

38%

20%

7%

2%

Доступные цены на жилье

33%

24%

26%

9%

5%

3%

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