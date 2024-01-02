Новый год – новые цели. Жители СЗФО рассказали, где они хотят жить в 2024 году
Служба исследований hh.ru выяснила у жителей СЗФО, какой город для жизни они выбирают в 2024 году и почему.
В ходе опроса 29% жителей СЗФО заявили, что в ближайшем будущем не планируют переезжать из своих родных городов. Основной причиной почему люди не готовы покинуть свои города, находящиеся на Северо-Западе страны стала любовь к городу, так ответили сразу 65% опрошенных.
На втором месте почему жители СЗФО не хотят покидать свои города – людям нравится местная природа и климат – так ответили 48% опрошенных. Каждый десятый (10%) ответил, что его в городе держит то, что здесь есть работа по его специальности. Ещё 29% жителей СЗФО, прошедших опрос, заявили, что не уезжают никуда, потому что им нравятся люди, которые здесь живут.
27% пока не могут уехать из городов СЗФО, потому что тут живут пожилые родственники. 6% отметили, что в их городе им платят достойную зарплату. А вот у 27%, наоборот, просто нет возможности переехать (денег и времени). 14% пока что остаются в городе, потому что дети учатся (в школе, вузе или ссузе). 6% также вынуждены оставаться в своём городе, потому что у близкого родственника (муже, жены) есть обязательства по работе (контракт, договор и т.п.).
Кроме того, жители СЗФО оценили свои города по ряду критериев и поставили оценки по шкале от 1 до 5, где «1» - очень плохо, «5» - отлично. Так, самым лучшим показателем для горожан стало достаточное количество аптек и магазинов – так ответили сразу 67% и 63% опрошенных жителей соответственно. На третьем месте – достаточное количество кино и театров (44%). А вот меньше всего местных жителей устраивает доступность цен на жилье, экология, а также цены на продукты и простота поиска новой работы.
Также в ходе опроса также 33% жителей из регионов СЗФО ответили, что планируют переезд из своего города, а у 25% есть такие планы, но пока не определились с новым городом для переезда. Остальные затруднились ответить.
|
Критерий
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Затрудняюсь
ответить
|
Достаточное количество аптек
|
2%
|
2%
|
5%
|
21%
|
67%
|
4%
|
Достаточное количество магазинов
|
2%
|
3%
|
8%
|
23%
|
63%
|
2%
|
Достаточное количество кино, театров и т.п.
|
7%
|
8%
|
15%
|
21%
|
44%
|
4%
|
Возможность добраться до региональных
центров (самолетом, поездом и т.п.)
|
6%
|
7%
|
16%
|
25%
|
42%
|
4%
|
Достаточное количество школ
|
4%
|
8%
|
19%
|
27%
|
32%
|
11%
|
Доступность к природе
(парки, рекреационные зоны)
|
5%
|
10%
|
23%
|
28%
|
31%
|
2%
|
Городская транспортная инфраструктура
|
6%
|
9%
|
26%
|
27%
|
30%
|
2%
|
Достаточное количество детских садов
|
5%
|
10%
|
21%
|
22%
|
28%
|
13%
|
Экология
|
15%
|
18%
|
33%
|
22%
|
9%
|
3%
|
Поиск новой работы
|
21%
|
22%
|
30%
|
16%
|
8%
|
2%
|
Доступные цены на продукты
|
14%
|
21%
|
38%
|
20%
|
7%
|
2%
|
Доступные цены на жилье
|
33%
|
24%
|
26%
|
9%
|
5%
|
3%