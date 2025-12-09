Новый год больше всех любят в семьях с детьми

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

9 из 10 россиян встречают Новый год с самыми добрыми эмоциями. Каждый четвертый (27%) обожает этот праздник. Ещё 38% охарактеризовали свое отношение фразой «люблю, но без фанатизма».

Спокойное, нейтральное отношение характерно для 26%. Отрицательные эмоции испытывают только 7% граждан: 6% не любят праздник, 1% просто ненавидит его.

Женщины чаще мужчин рассказывали, что обожают Новый год (33% против 21% соответственно). Представителям сильного пола характерно более спокойное отношение (28% против 23% среди россиянок).

Среди молодёжи до 35 лет больше, чем среди людей старшего возраста, как фанатов праздника (34%), так и его ненавистников (10%).

Респонденты, состоящие в браке, любят Новый год больше холостых и незамужних, а россияне с детьми — больше бездетных.

Время проведения опроса: 27 ноября — 1 декабря 2025 года.