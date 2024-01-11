Новый год и новый закон о занятости. Что ждёт трудящихся - рассказывает юрист по трудовому праву hh.ru

Президент России подписал новую редакцию закона «О занятости населения в РФ». Документ опубликован на портале правовой информации. Закон уже вступил в силу (с 1 января 2024 года). Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала об основных положениях нового закона и как это коснётся обычных людей и работодателей.

1. Меры направленные на сокращение безработицы

На уровне закона закрепляется более широкая категория граждан, для которых устанавливаются особенности получения помощи от служб занятости и расширяется перечень критериев, по которым определяется подходящая для человека работа.

Новые важные категории: ищущие работу впервые, находящиеся под риском увольнения, граждане, завершившие военную службу, и члены их семей.

Критерии подходящей работы: не только размер зарплаты, но и опыт, форма занятости, отдаленность рабочего места от места проживания, жизненная ситуация, ограничения по здоровью.

Индексация пособий: Законом устанавливаются минимальная и максимальная величины пособия по безработице и условие об их ежегодной индексации с учётом индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

2. Усиление борьбы с дискриминацией и серым наймом

Новые правила декларируют запрет дискриминации при распространении информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях. Закон акцентирует, что нарушителей за это ждет административная ответственность. Кодекс об административных нарушениях РФ предусматривает штраф для юр. лиц до 15000 рублей (ст. 13.11.1). Работодатели, замеченные в сером найме, будут внесены в специальный публичный реестр.

3. Иные формы занятости

В итоговую версию закона, как отдельные не вошли понятия «Самозанятость», «Платформенная занятость». Это может свидетельствовать о планах законодателя регулировать эти формы занятости отдельными законами.

При этом новый Закон о занятости использует понятие «плательщик налога на профессиональный доход (НПД)» (к таким плательщикам, в частности относятся самозанятые- физические лица,). Законом закрепляется, что плательщики НПД, например, не могут претендовать на признание их безработными, гражданин, ставший плательщиком НПД, будет снят с учёта безработных граждан. К мерам государственной поддержки отнесено содействие началу осуществления безработными гражданами предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в частности единовременной финансовой помощи при регистрации безработного в качестве плательщика НПД.

Снятые с учета в налоговых органах плательщики НПД смогут претендовать на пособие по безработице.

4. Квотирование рабочих мест для инвалидов

Законом расширяется перечень способов исполнения квоты работодателями по трудоустройству инвалидов и перечень обстоятельств, освобождающих от ответственности работодателей за неисполнение квоты.

Но есть нюанс: конкретные дополнительные способы и обстоятельства определяются Правительством РФ. Поэтому ждем обновленных правил от Правительства в этой части.

5. Усиление портала «Работа России»

Новый закон обязует работодателей представлять в органы службы занятости информацию, имеющую значение для рынка труда.

Но теперь вся подобная информация (о свободных рабочих местах, о сокращении штата, банкротстве, ликвидации организации, а также других действиях и событиях) должна передаваться непосредственно через единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Требования к иным интернет-ресурсам, на которых может размещаться обязательная информация от работодателей, устанавливаются правительством РФ. Напомним, в рамках таких требований между HeadHunter и Рострудом (Федеральной службой по труду и занятости) действует специальное соглашение, которое позволяет работодателям исполнять такие требования закона через размещение работодателями вакансий на hh.ru. Данные о таких вакансиях продублируются и на портале «Работа России», тем самым требования закона в части предоставления работодателями сведений о наличии вакансий в службу занятости будут исполнены.

С помощью использования портала предполагается формировать прогноз рынка труда, аналитическую информацию о трудоустройстве граждан.

6. Поддержка молодёжи

В качестве мер государственной поддержки трудоустройства молодёжи предусмотрены организация прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования

Декларируется участие работодателей и их объединений в разработке и реализации государственной политики в сфере занятости населения, в том числе путём создания ими условий для профессиональной ориентации молодежи

Правительство РФ утверждает программу содействия занятости молодёжи и в целом не ограничено в разработке мер, содействующих занятости молодёжи.