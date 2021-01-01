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Мурманская область. Арктика (16+)01.01.21 10:30

Новый год и Рождество задают тон праздничных мероприятий в Мурманском областном художественном музее

На новогодних каникулах Художественный музей приглашает в Культурно - выставочный центр Русского музея в здании Филармонии. Мероприятия пройдут по предварительной записи по телефону 99-43-57, 99-43-58

3 января музейное занятие «Изображая новый год». Посетители познакомятся с работами художников XX века, которые применяли эту технику и сами попробуют создать свой коллаж на праздничную тему.

4 января познавательное занятие «История новогоднего праздника». Что такое «Новый год»? Почему наряжают елку? Дед Мороз — он добрый или злой? На все эти вопросы Вы получите ответы после интересного занятия и мастер-класса «Портрет Деда Мороза». Это необычный, фантазийный портрет в технике «Коллаж».

5 января и 8 января творческое занятие «Портрет зимы». На занятии посетители познакомятся с жанром изобразительного искусства «портрет» и создадут весёлый, необычный портрет зимы в технике «коллаж».

6 января музейное мероприятие «Зимние забавы». Специалисты музея расскажут историю традиционных зимних забав и проведут занимательный мастер-класс по изготовлению текстильной игрушки «Мой друг Снеговик».

9 и 10 января тематическое мероприятие «Сказка о карнавальной маске». Под роскошными и, порой до гротеска, причудливыми нарядами жители средневекового итальянского княжества? Вы получите ответы на все интригующие вопросы, а также изготовите свою маску для венецианского карнавала.

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