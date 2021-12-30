Новый год идёт, в центре Мурманска вводятся ограничения движения

В связи с организацией праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового года, в Мурманске будет запрещено движение, остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

– по проспекту Ленина - от улицы Профсоюзов до улицы Комсомольской - с 23 часов 31 декабря 2021 года до 5 часов 1 января 2022 года;

– по улице Ленинградской - от улицы Профсоюзов до дома 5 по улице Коминтерна - с 8 часов 31 декабря 2021 года до 5 часов 1 января 2022 года;

– по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - с 8 часов 31 декабря 2021 года до 5 часов 1 января 2022 года.