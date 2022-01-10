Новый год нас одарил новыми законами

В 2022 году вступает в силу ряд законов. Об этих изменениях пишет «Российская газета».

Фермеры смогут построить личное жильё на сельскохозяйственных землях

Фермерам разрешат строить дома для своей семьи на сельскохозяйственных землях. Закон, разрешающий фермерам жить на своих наделах, вступает в силу с начала весны. Такое право и ранее было закреплено в законе о крестьянском (фермерском) хозяйстве. Но по факту оно не действовало - не хватало изменений в земельное законодательство. В итоге фермер работал в одном месте, а жил с семьей далеко от собственного хозяйства. Вопрос пытались решить с 2011 года, когда на своем съезде фермеры обратились к президенту Владимиру Путину.

Теперь на земле сельхозназначения разрешается размещать жилой дом, входящий в состав имущества крестьянского или фермерского хозяйства.

В то же время для защиты сельских земель от массовой застройки жильём вводится ряд ограничений. Так, дом может быть только один, не выше трёх этажей и площадью не более 500 кв. метров. Кроме того, площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25 процента от площади земельного участка. То есть речь идёт об участках примерно от 8 до 20 гектаров.

Россияне смогут создавать личные фонды

Владельцы крупных компаний и капиталов смогут создавать при жизни личные фонды для управления своими богатствами. Таким образом большие частные деньги смогут работать на благо общества. Соответствующий закон вступает в силу в марте этого года.

Минимальный размер такого фонда - не менее 100 миллионов рублей. Принимаются деньги, акции, любое имущество.

«Преимущество таких фондов в том, что учредитель может сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски», - отметил один из инициаторов принятого закона, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Туристы получат право проверять туроператоров до покупки путевки

Туристы смогут проверить благонадежность турагента, прежде чем платить ему деньги за тур. В 2022 году вступает в силу закон о реестре турагентов.

Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут турагентскую деятельность на 1 января 2022 года, должны до 30 июня 2022 года внести сведения о себе в Единый федеральный реестр турагентов. Эта процедура бесплатная. Не включенные в реестр турагенты работать не смогут. Такие изменения внесены в закон об основах туристской деятельности. Вести реестр в электронном виде будет Ростуризм. Сведения реестра будут доступны всем туристам.

Собираясь приобретать тур, путешественник сможет прямо со своего телефона проверить, есть ли конкретный турагент в реестре, то есть легально ли он работает. В электронном виде можно будет посмотреть названия, реквизиты, регистрационные данные компаний.

Кроме того, турист сможет проверить данные по конкретному туру. Новые правила, по мнению экспертов, помогут сократить число случаев мошеннических действий на туристическом рынке. До пандемии особенно много мошенников было на рынке выездного туризма. Но теперь они переориентировались на внутренний туризм.

Социальные пенсии вырастут с 1 апреля

С 1 апреля 2022 года социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут на 7,7%. Социальные пенсии получают люди, которые в силу разных обстоятельств не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Соцпенсии по возрасту назначаются на пять лет позднее, чем пенсии страховые. В России социальные пенсии получают более 3 миллионов человек.

Существуют также выплаты по государственному пенсионному обеспечению, которые получают порядка 700 тысяч россиян. Их выплачивают госслужащим, военным, гражданам в случае наступления инвалидности или потери кормильца при достижении установленного законом возраста либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию.

В феврале вырастет ряд пособий и маткапитал

Материнский капитал в 2022 году проиндексируют 1 февраля, а не в январе, как ранее. Он увеличится на уровень инфляции прошлого года.

«По поручению президента теперь всегда маткапитал будут пересматривать через месяц после Нового года, исходя из фактической инфляции, а не прогнозируемой», - пояснили в Минтруде.

В январе маткапитал остается на уровне 2021 года и составляет 483881 рублей на первого ребенка и 639431 рублей на второго ребенка или последующих детей, если ранее родители его не получали. По предварительным данным Росстата, инфляция по итогам 2021 года составила 8,39%, однако эта цифра будет ещё уточняться.

Также в феврале проиндексируют некоторые социальные выплаты. Например, увеличится минимальный размер пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет.

По традиции в феврале вырастет ежемесячная денежная выплата, которую вместо набора социальных услуг получают некоторые льготники - инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда. В сам набор входят лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов, путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

С 1 сентября большинство пособий будут назначаться без справок

С 1 сентября 2022 года новые меры соцподдержки должны назначаться без справок: по одному заявлению или даже без него - то есть автоматически после возникновения у граждан права на них. До конца 2023 проактивными станут все старые пособия и выплаты, которые начисляются из федерального, регионального и муниципальных бюджетов. О этом говорится в законопроекте, который подготовил Минтруд.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, благодаря этому помощь станет доступнее и будет оказываться быстро, просто и адресно по принципам «социального казначейства, как, например, материнский капитал, который сегодня оформляется по факту регистрации рождения ребенка, без обращения матери».

Уже к концу 2022 года практически 90% пособий и выплат будут предоставляться без справок, уточнили в Минтруде.

С 1 марта вступят в силу правила оплаты проезда по платным дорогам

Оплачивать проезд по платным трассам автомобилисты смогут тремя способами - непосредственно на пункте оплаты, путем предоплаты при регистрации в системе или после поездки, если на дороге действует система «свободный поток». Такие правила утверждены постановлением правительства России. Они начнут действовать с 1 марта 2022 года.

https://rg.ru/2022/01/09/kakie-zakony-vstupaiut-v-silu-v-2022-godu.html