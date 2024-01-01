Новый год ознаменуется для россиян очередным повышением социальных выплат

На 7,5 процента проиндексируют пенсии, а также материнский капитал. В то же время декретные пособия и суммы по больничным поднимутся почти в 1,5 раза. Какие ещё планируются новшества, «Парламентской газете» сообщили в Социальном фонде России.

Проактивный формат предполагает, что человеку не нужно самостоятельно обращаться за назначением выплаты и предоставлять какие-либо документы. Социальный фонд будет делать это сам на основании данных, которые поступают через систему межведомственного взаимодействия. Причём услуг, которые предоставят таким образом, станет больше. Так, в беззаявительном порядке начнут оформлять:

социальные и страховые пенсии по случаю потери кормильца. Фонд назначит их не позднее пяти рабочих дней после того, как ЗАГС передаст ему соответствующие сведения,

надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера. О том, что принято решение о перерасчете, человеку сообщат через портал госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней.

С января на 7,5 процента проиндексируют страховые пенсии неработающим россиянам. Социальный фонд пересчитает их автоматически. Новые суммы начнут получать свыше 27 миллионов пенсионеров, вышедших на пенсию по старости. Выплаты им вырастут в среднем на 1,6 тысячи рублей в месяц и составят около 23,4 тысячи рублей. Однако фактически индексация коснется и тех, кто получает пенсию по другим основаниям. Например, инвалидов.

На тот же процент проиндексируют пенсионный коэффициент и фиксированную выплату к пенсии, из которых складывается страховая пенсия работающих. Стоимость первого повысят со 123,77 рубля до 133,05, а второй составляющей — с 7567,33 рубля до 8134,88.

При этом повысится возраст выхода на пенсию по старости. Женщин отправят на заслуженный отдых в 58 лет, мужчин — в 63 года.

Изменятся и минимальные требования для получения страховой пенсии: нужно будет хотя бы 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.

Вырастет прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Например, размер единого пособия, которое Соцфонд сейчас предоставляет родителям более 10,7 миллиона детей и свыше 390 тысячам беременных женщин. По действующим правилам, сумма определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого. Размер пособий также пересчитают автоматически.

С 2024 года мамы и папы сохранят возможность получать пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, если досрочно выйдут из декретного отпуска на работу. Такое правило будет действовать и при выходе на работу на неполный день, работе на дому и дистанционно. Пособие сохранится и у тех, кто в период отпуска по уходу за ребёнком трудится у другого работодателя.

Помимо этого, с 1 января вступит в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы родителям и опекунам, решившим трудиться на условиях неполного рабочего времени, дистанционно или из дома. Это касается получателей 10 тысяч рублей.

Декретные пособия и выплаты по больничному поднимутся почти в 1,5 раза. Например, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности — с 83 тысяч рублей в месяц до 122 тысяч. По беременности и родам — с 383 тысяч до 565 тысяч. По уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей — с 33,2 тысячи до 49 тысяч.

С 1 февраля Социальный фонд на 7,5 процента проиндексирует и материнский капитал. Его сумма на первого ребёнка увеличится на 44 тысячи рублей и составит 630967,72 рубля, на второго вырастет на 58 тысяч до 833800,37 рубля.

«Если семья получила сертификат и уже потратила часть средств, изменения коснутся только их остатка. Проверить, сколько средств сохранилось на счёте, можно на портале госуслуг, — сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе Социального фонда. — При этом с 1 января право на материнский капитал будут иметь только родители с российским гражданством на момент появления ребёнка — гражданина Российской Федерации по рождению».

Важно, что увеличится период, в течение которого можно обратиться за выплатой из маткапитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. Сейчас у родителей есть три месяца, чтобы оформить выплату. В этом случае её начисляют со дня, когда малыш появился на свет. Если обратиться в Социальный фонд позже, расчёт делают с месяца, когда поступило заявление. Пример: ребёнок родился в январе, мама обратилась в марте — пособие заплатят с января. Другая ситуация: мама спохватилась только в мае — пособие будет с этого месяца. С 2024-го время для обращения продлят до полугода.

Ещё новшество — семьям позволят направить маткапитал на реконструкцию дома с несколькими хозяевами, чтобы увеличить его площадь и тем самым улучшить жилищные условия. Раньше это не было предусмотрено, поскольку реконструкция неизбежно затрагивала жилищные условия не только семьи с материнским капиталом, но и других владельцев дома.

Другое изменение касается мужчин, у которых возникло право на маткапитал. Речь идёт об отцах-одиночках, которые воспитывают детей самостоятельно либо имеют статус единственных усыновителей. С 1 января начнет действовать закон, позволяющий им, как и матерям, использовать маткапитал для формирования накопительной пенсии.

Социальный фонд начнёт поэтапно запускать единую цифровую платформу, которую планирует активно использовать для решения задач в социальной сфере.

«Как часть этой большой системы заработает Федеральный реестр нуждающихся, — уточнили в пресс-службе фонда. — Его данные помогут выявлять тех, кому необходима поддержка государства, и таким образом помогать более адресно».

Реестр позволит охватить вниманием ветеранов труда и боевых действий, многодетные семьи, детей-сирот, студентов и другие категории населения.