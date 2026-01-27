Новый год принёс рекорды «БигВуду» и аэропорту Хибины

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года посетили более 51 тысячи гостей. Это на 24% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона.

По словам директора «БигВуда» Александра Сергиенко, курорт в Хибинах также установил новый рекорд суточной посещаемости: в один из праздничных дней на курорте отдыхали одновременно больше 6 тысяч человек.

Аудитория «Большого Вудъявра» постоянно расширяется. Сегодня она включает в себя не только жителей Северо-Запада России, среди которых хибинские склоны были популярны всегда, но и регионов центра и юга страны.

Расширение географии гостей курорта обусловлено его высокой транспортной доступностью. В 30 минутах езды на автомобиле от склонов «Большого Вудъявра» расположен аэропорт Хибины – важная часть инфраструктуры одноименного горно-туристического кластера. В 2025 году воздушная гавань тоже установила рекорд - по объёму пассажиропотока. Её услугами воспользовались 195,9 тысячи северян и гостей региона. Это почти на 2 тысячи пассажиров больше, чем в 2024 году.

Сегодня аэропорт Хибины – главный для центра и юга Мурманской области – продолжает активно развиваться. В частности, завершаются работы по реконструкции аэровокзального комплекса. Здесь уже модернизированы терминальные мощности, открыт новый зал вылета, комфортабельный бизнес-зал и новые точки общественного питания.

Развитие инфраструктуры аэропорта Хибины – часть масштабного инвестиционного проекта Группы «ФосАгро», нацеленного на развитие потенциала одноименного горно-туристического кластера. На его реализацию компания уже направила свыше 25 млрд рублей.

География полётов из аэропорта Хибины сегодня включает в себя московские Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Полёты осуществляют крупнейшие авиакомпании страны: «Аэрофлот», «S7 Airlines», «Россия» и «Азимут».

В 2026 году «Аэрофлот» планирует запустить ежедневные рейсы в Москву в летнее время, а «S7 Airlines» увеличивает количество рейсов в горнолыжный сезон в 1,5 раза. Авиакомпания «Азимут» нарастит частоту полетов с 2 до 4 рейсов в неделю в пиковый зимний период.

Как отметил директор аэропорта Хибины Александр Попов, сейчас совместно с авиакомпаниями прорабатывается вопрос расширения полётной программы авиагавани. В частности, в число перспективных направлений входят Казань, Нижний Новгород и Череповец.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Большой Вудъявр».