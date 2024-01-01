Новый год пришёл - в январе вступают в силу новые законы

1 января. Семьи пострадавших в условиях СВО детей получат по 100 тысяч рублей

С 1 января 2024 года, согласно указу президента, семьям начнут назначать единовременную выплату 100 тысяч рублей в случае ранения ребёнка в новых регионах или на территориях, близких к зоне спецоперации.

Выплаты будут положены семьям детей в возрасте до 18 лет, раненых или травмированных с начала СВО (с 24 февраля 2022 года), проживающих в новых регионах и в субъектах, прилегающих к зоне проведения спецоперации, — в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Крыму. Единовременную выплату назначат каждому пострадавшему ребёнку.

Деньги сможет получить один из родителей или сам ребёнок, если на момент выплаты ему уже исполнится 18 лет.

Обеспечить финансирование этих расходов, в также утвердить порядок предоставления такой выплаты должно правительство.

1 января. МРОТ повысят до 19242 рублей

В 2024 году минимальный размер оплаты проиндексируют на 18,5 процента. Таким образом, величина МРОТ составит 19242 рубля. Соответствующий закон вступает в силу 1 января.

В результате заработная плата вырастет у 4,8 миллиона человек. Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других обязательных выплат социального страхования.

Так, Социальный фонд напоминает, что декретные пособия и выплаты по больничному в 2024 году вырастут почти в 1,5 раза. Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет с 83 до 122 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 383 тысяч до 565 тысяч рублей. Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 49 тысяч рублей в месяц против нынешних 33,2 тысячи рублей.

1 января. Страховые пенсии неработающим пенсионерам подрастут

В 2024 году пенсии неработающих пенсионеров повысят на 7,5 процента. Такой закон вступает в силу 1 января.

Согласно документу, с нового года стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится со 129,46 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии повысят с 7567,33 рубля до 8134,88 рубля.

В результате средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 23 449 рублей.

1 января. Выплаты военнослужащим проиндексируют

В России на 4,5 процента проиндексируют отдельные выплаты военнослужащим, добровольцам и силовикам. Такое постановление кабмина вступает в силу 1 января.

Индексация распространится на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск Росгвардии, сотрудников ФСИН.

В частности, увеличатся страховки за ранение, инвалидность и смерть, которые выплачивают по закону о страховании военнослужащих и силовиков.

Также индексация полагается людям, находящимся в добровольческих формированиях. В их случае увеличится сумма компенсации за ранение или гибель.

1 января. Право на кредитные каникулы станет бессрочным

Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут оформить кредитные каникулы по потребительскому кредиту, причем если раньше такой механизм действовал как временная мера поддержки, то теперь это право станет бессрочным. Такой закон вступает в силу 1 января.

Срок кредитных каникул, как и прежде, будет 6 месяцев, размер кредита не должен будет превышать максимальный размер, установленный Правительством. Обратиться к кредитору с требованием о предоставлении такого льготного периода, в течение которого можно не вносить платежи по договору, разрешено один раз за период выплаты задолженности.

Трудной жизненной ситуацией будут считать, например, снижение среднемесячного дохода более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущие 12 месяцев, нарушение условий жизни в условиях ЧС или утрата жилья или имущества.

1 января. Предельный возраст пребывания в запасе изменят

Возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов увеличат на пять лет. Такой закон вступает в силу 1 января.

Станет дольше и срок нахождения в мобилизационном резерве. Для старших офицеров его повысят до 65 лет, для младших — до 60 лет, для людей с иными воинскими званиями — до 55 лет. Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохранен на уровне 70 лет.

Напомним, в запас зачисляют людей, уволенных с военной службы независимо от того, как человек проходил ее — по призыву или по контракту. Также запасниками становятся выпускники военных вузов, граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу, и женщины с военно-учетной специальностью. Находящиеся в запасе состоят на воинском учете, не исполняя никакие воинские обязанности.

Чтобы попасть в мобилизационный резерв, нужно заключить контракт с Минобороны. Резервисты регулярно проходят военные сборы и получают ежемесячные выплаты.

1 января. Верхнюю границу призывного возраста повысят до 30 лет

Верхнюю границу призывного возраста и возраста направления граждан на прохождение альтернативной гражданской службы повысят с 27 до 30 лет. Соответствующий закон вступает в силу 1 января.

Новые нормы при этом не коснутся тех, кто уже попал в запас по достижении 27 лет. «Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году — хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, — станут военнообязанными запаса и под призыв в 2024 году не попадут, — пояснил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. — Это касается и тех, кому уже сейчас исполнилось 27, 28, 29 лет и далее».

Нижняя граница призывного возраста — 18 лет — останется неизменной.

1 января. Пособия по безработице будут ежегодно индексировать

Размер минимального и максимального пособия по безработице будут ежегодно индексировать. Такое нормы нового закона «О занятости населения» вступают в силу 1 января.

Документ уточняет порядок предоставления государственной поддержки в сфере содействия занятости населения. Установлены специальные меры поддержки, направленные на содействие занятости инвалидов, людей, завершивших прохождение военной службы, молодёжи.

Акцент в новом законе сделан на профилактику безработицы. Службы занятости будут помогать не только тем, кто остался без работы, но и людям, которые, имея работу, ищут лучшие условия.

1 января. Добровольческие союзы смогут получать субсидии и бесплатные помещения

В России введут нагрудные знаки отличия для волонтёров. Добровольцам также смогут компенсировать расходы на медобследования и обучение, если они необходимы, чтобы помогать в выбранной сфере. Такой закон вступает в силу 1 января.

Организаторами добровольческой деятельности теперь будут считать не только добровольческие НКО, но и ассоциации, союзы, ресурсные центры добровольчества, среди задач которых — налаживать взаимодействие с госорганами. А также коммерческие компании, которые внедряют у себя корпоративное волонтерство. Это значит, что они тоже смогут рассчитывать на помощь от государства.

В законе перечислили, чем именно могут помогать волонтерам и организаторам федеральные, региональные и местные власти. Это финансовая, организационная, информационная, консультационная, имущественная и методическая поддержка. Добровольческим центрам и союзам смогут, например, выделить помещения и бюджетные субсидии. Но коммерческим организациям, которые занимаются корпоративным волонтерством, государственные имущество и деньги не положены. Они смогут получить только консультации и помощь с организацией их проектов.

1 января. Заработавшие более миллиарда рублей компании заплатят налог на сверхприбыль

В России введут разовый налог на сверхприбыль для российских предприятий и представительств крупных иностранных компаний. Соответствующий закон вступает в силу 1 января.

Заплатить новый налог нужно будет компаниям, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей. Ставка налога составит 10 процентов от суммы превышения прибыли за указанный период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.

Утверждён перечень организаций, которые платить этот налог не должны. В него, в частности, вошли организации малого и среднего предпринимательства; компании, добывающие нефть, газ, газовый конденсат и уголь, а также осуществляющие их переработку; застройщики, реализующие проекты с привлечением средств граждан-участников долевого строительства, которые в 2021-2022 годах не осуществляли выплату дивидендов.

Налог на сверхприбыль подлежит уплате не позднее 28 января 2024 года, его зачислят в федеральный бюджет.

1 января. Двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей отменят

Двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом между дилерскими центрами будет отменено. Соответствующий закон вступает в силу 1 января.

Прежде, когда дилер покупал машину, он платил НДС, а когда перепродавал ее другому юридическому лицу, оно тоже должно было заплатить НДС с полной стоимости машины. То есть имело место двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей, и их цены неоправданно росли. Новый закон определил налоговую базу как разницу между ценой реализации и ценой приобретения транспорта с учетом налога.

1 января. Производители детских товаров получат налоговые льготы

Налоговую нагрузку на российские компании, производящие некоторые товары для детей, снизят. Соответствующий закон вступает в силу 1 января.

Льготный НДС в 10 процентов вместо обычных 20 позволит производителям детских товаров нарастить выпуск отечественной продукции и снижать цены. В частности, льготу получат производители автомобильных сидений, велосипедов, изделий для ухода за новорожденными (бутылочек, сосок, пустышек, горшков, ванночек, горок для купания).

Прежде льготная ставка налогообложения действовала только для производителей детской одежды, обуви, игрушек, колясок и письменных принадлежностей.

1 января. Российские регионы смогут пересмотреть тарифы на электроэнергию

Кабмин предложил регионам перевести население на дифференцированную систему оплаты электричества: кто больше расходует, тому придется платить по более высоким тарифам. Такое постановление правительства вступает в силу 1 января.

Сейчас россияне платят за электроэнергию меньше, чем она стоит. Зато бизнес, бюджетные организации переплачивают за этот ресурс. Так работает перекрестное субсидирование, которое уже давно применяют в России.

С 2021 года в России официально разрешили региональным властям устанавливать дифференцированные тарифы на электроэнергию, когда цена за ресурс для населения тем выше, чем больше потребление. В семи регионах уже ввели дифференцированные тарифы. При этом там установили достаточный уровень потребления электроэнергии, который нужен для удовлетворения всех потребностей обычных домохозяйств, поэтому дополнительных расходов у людей нет.

1 января. За отсутствие систем оперативно-разыскных мероприятий введут оборотные штрафы

С операторов связи, у которых отсутствуют системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), будут взимать оборотные штрафы. Такой закон вступает в силу 1 января.

По действующим с 2018 года нормам операторы связи должны устанавливать СОРМ на своих сетях. Эта система обеспечивает доступ спецслужб к звонкам, интернет-трафику и другим данным мобильных абонентов и пользователей интернета. Это нужно для расследования преступлений и предотвращения терактов. Однако не все операторы связи в полном объеме выполняют требования, связанные с установкой системы слежения, или вообще ее не устанавливают. С 1 января 2024 года за отсутствие систем оперативно-разыскных мероприятий начнут взимать оборотные штрафы. Их размер — от 0,001 до 0,003 процента от годовой выручки за первое нарушение и от 0,01 до 0,03 процента от годовой выручки за повторное нарушение: и в том, и в другом случае сумма должна быть не менее миллиона рублей.

Благодаря ещё одному вступающему в силу закону попасть на отечественный телекоммуникационный рынок недобросовестным операторам, которые не выполняют требования по реализации системы оперативно-разыскных мероприятий, станет значительно сложнее: госпошлина за получение лицензии для деятельности в этой сфере поднимается с нынешних 7,5 тысячи рублей до миллиона.

Дело в том, что сейчас недобросовестные операторы связи, которые не соблюдают требования системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), избегают штрафов, прекращая действие своих лицензий и получая новые, пользуясь тем, что стоят они недорого.

1 января. Регионы застрахуют охотничьих инспекторов

Жизнь и здоровье государственных охотничьих инспекторов будут страховать региональные власти. Такой закон вступает в силу 1 января.

При наступлении страховых случаев инспекторы или их родные приобретут право на получение страховых сумм:

в случае гибели (смерти) — 1,5 миллиона рублей;

при установлении I группы инвалидности — 1,1 миллиона рублей;

при установлении II группы инвалидности — 750 тысяч рублей;

при установлении III группы инвалидности — 375 тысяч рублей.

Эти деньги начислят независимо от выплат, причитающихся по другим видам страхования. Страховка будет действовать в течение всего срока их службы.

1 января. Россияне смогут копить на дополнительную пенсию

Россияне смогут заключить с негосударственными пенсионными фондами договоры о долгосрочных сбережениях. Такой закон вступает в силу с 1 января.

Людей, которые воспользуются программой долгосрочных сбережений, обещают поддержать рублем. Например, обещана периодическая выплата после 15 лет участия в программе или по достижении определенного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин. Также россияне смогут претендовать на единовременную выплату в особых жизненных ситуациях.

Программой смогут воспользоваться все совершеннолетние россияне.

1 января. Выплаты нуждающимся студентам освободят от подоходного налога

Материальную помощь, которую вузы оказывают нуждающимся студентам, освободят от НДФЛ. Такой закон вступает в силу 1 января.

Под нуждающимися подразумевают студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По данным ФНС, такие выплаты начисляют в России 450 тысячам человек, на эти цели выделяется 6,3 миллиарда рублей. При этом сейчас такую материальную помощь расценивают как доход и облагают НДФЛ в размере 13 процентов. Это законодатели посчитали несправедливым, так как эти деньги являются целевой выплатой человеку для преодоления им сложной жизненной ситуации, а не доходом.

1 января. Вышедшим из тюрем предложат помощь в социализации

В России создадут институт пробации. Он предусматривает помощь бывшим осужденным в решении проблем с проживанием, получением образования, устройством на работу. Такие нормы закона вступают в силу 1 января.

Помимо социальной адаптации, бывшим осужденным будут оказывать и психологическую помощь.

Институт пробации развит за границей и существует в некоторых российских регионах — например, в Архангельской, Ленинградской, Тюменской, Омской областях. Нормы нового закона внедрят эту систему на федеральном уровне. Предполагается, что на систему пробации могут рассчитывать около 500 тысяч человек

1 января. Пособия по уходу за ребёнком смогут получать все работающие родители

Даже если находящиеся в декретном отпуске родители выйдут на работу на полную ставку раньше достижения ребенком полутора лет, им продолжат начислять выплаты по уходу за малышом. Такой пакет законов вступает в силу 1 января.

Согласно действующим нормам, ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет платят, только если родитель, находящийся в декретном отпуске, не работает или работает на полставки либо на дому. Но если папа или мама выходят на работу на полный день, они теряют право на это пособие. Эту несправедливость было решено исправить.

Теперь работающие мамы и папы смогут получать декретные выплаты при любом трудовом графике.

1 января. Тренерам чемпионов увеличат пенсии

Тренерам, подготовившим чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также сборных команд СССР и Российской Федерации, предоставят дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Такой закон вступает в силу 1 января.

Размер дополнительного материального обеспечения составит 250 процентов от размера социальной пенсии. Сейчас надбавки к пенсии уже полагаются чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. При этом до сих пор подготовившие их тренеры такую доплату не получали.

1 января. Банки и МФО будут предупреждать клиентов о показателях долговой нагрузки

Микрофинансовые организации (МФО) и банки будут обязаны предупреждать клиентов о текущих показателях их долговой нагрузки. Такой закон вступает в силу 1 января.

Согласно документу, кредитные организации и МФО должны будут перед выдачей займа проверить, есть ли у потенциального клиента уже оформленные кредиты, а также заранее рассчитать показатель долговой нагрузки — а затем уведомлять обратившегося за деньгами о результатах. Это необходимо для защиты граждан от необдуманных действий с заемными средствами.

1 января. Россияне смогут открывать новый вид инвестсчетов

С 2024 года россияне смогут оформлять договоры на ведение индивидуального инвестиционного счета нового типа с гибкими условиями. Такой закон вступает в силу 1 января.

Сейчас в России действуют ИИС-1 и ИИС-2, которые позволяют гражданам инвестировать и получать налоговые льготы. ИИС-3 объединяет их — предоставляет налоговый вычет и отменяет подоходный налог на доходы до 30 миллионов рублей.

При этом инвестиции через ИИС-3 должны быть долгосрочными — от пяти лет.

1 января. Тарифы на электричество в Арктике будут регулировать по-новому

В отдельных случаях можно будет продавать и покупать электроэнергию в Арктике и на Дальнем Востоке по свободным ценам. Такой закон вступает в силу 1 января.

Документ предусматривает возможность заключать двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии, потребляемой объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2017 года, на территориях, не объединенных ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка, по свободным ценам.

При этом условием договора будет принцип «бери или плати». То есть покупатель должен будет оплатить стоимость всего заявленного объёма электроэнергии независимо от фактического объёма её потребления. Пониженные тарифы сохранят для компаний, которые реализуют инвестиционные проекты на Дальнем Востоке, и организаций, которые добывают драгоценные камни и занимаются оборотом драгметаллов. Для них не будут доводить тарифы до планируемых на следующий период базовых цен.

5 января. Меняются правила принудительного выдворения иностранцев из РФ

Судьи в ряде случаев смогут заменить обязательное административное выдворение иностранца за пределы РФ на взимание штрафа. Такой закон вступает в силу 5 января.

Речь идёт о случаях, в которых судья посчитает выдворение чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерным целям административного наказания. Также заменить выдворение штрафом можно будет, если ни одно государство не выразило готовности принять на своей территории лицо без гражданства. В этом случае совершившему правонарушение вместо выдворения могут назначить штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 200 часов.

При этом учтут продолжительность проживания в РФ, семейное положение, отношение к уплате налогов, наличие дохода и обеспеченность жильем на территории страны, профессию, законопослушное поведение и обращение о приеме в российское гражданство.

Иностранцы и люди без гражданства смогут обратиться в суд с заявлением о проверке законности содержания в спецучреждении.

5 января. Скорой помощи разрешили спасать людей без их официального согласия

Бригады скорой смогут оказывать пациентам помощь вне медицинской организации без процедуры письменного оформления информированного добровольного согласия (ИДС) на медицинское вмешательство, если это необходимо для спасения жизни. Такой закон вступает в силу 5 января.

Сейчас перед любой медицинской процедурой, включая опрос и осмотр, врач должен получить согласие пациента, а если это ребенок — его родителей или законных представителей. Исключение составляют лишь экстренные случаи, когда есть угроза жизни или состояние человека не позволяет высказать его волю. Однако законодательством четко не определено, какие случаи считать угрозой жизни, а какие нет. Например, в конкретную минуту смертельной угрозы может не быть, но неоказание помощи приведет к тяжелым последствиям.

Непросто получить согласие и когда человек находится в стрессе и не способен объективно оценивать ситуацию или рядом с ребенком не окажется родителей.

Теперь оказывать скорую помощь вне медицинских учреждений бригады скорой смогут без получения от пациента официального согласия. Но этот факт обязательно следует занести в медкарту больного.

Кроме того

1 января. С 1 января 2024 года выплаты семьям, получившим орден «Родительская слава», и матерям-героиням освободят от уплаты НДФЛ. Также закон предусматривает освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц с грантов, премий, призов, подарков в денежной или натуральной форме по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях регионального или местного уровня.

1 января. Все категории лиц, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи, освобождаются от уплаты государственной пошлины за нотариальное удостоверение доверенности.

1 января. Отцы, которым перешло право на материнский капитал, смогут отправить его на формирование накопительной пенсии. Такой закон вступает в силу с 1 января. Напомним, что отцы могут получить право на материнский капитал, если матери их детей умерли или были лишены родительских прав. Также папы получают семейный капитал, если они — единственные усыновители.

1 января. Право на материнский капитал будет возникать только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином Российской Федерации по рождению.

1 января. В новом году будет увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. Сейчас это возможно в течение первых 3 месяцев с рождения. С 2024 года такая возможность у родителей будет в течение полугода после появления ребенка.

1 января. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин в 2024 году останется неизменным и будет составлять 264 месяца. Этот показатель используют для определения величины выплат, которые ежемесячно начисляют получателям накопительной пенсии.

1 января. Размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2024 году и на плановый период 2025-2026 годов будет сохранен на уровне 2023 года.

1 января. В России создадут государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Она объединит в себе Единую государственную информационную систему социального обеспечения и Федеральный реестр инвалидов.

1 января. Назначать социальные и страховые пенсии по потере кормильца, а также социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, смогут в беззаявительном порядке.

1 января. Дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья смогут бесплатно проходить обучение по программам переподготовки рабочих и служащих и получать в течение всего периода обучения пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей и ежемесячные пособия.

1 января. До 1 января 2027 года продлена приостановка действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» от 4 февраля 1999 года. Речь идет о выплатах по вкладам, которые содержались в Сбербанке до 20 июня 1991 года, вкладам по договорам личного страхования, а также в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

5 января. Сотрудники частных охранных предприятий смогут сбивать беспилотники на объектах топливно-энергетического комплекса. Такой закон вступает в силу 5 января. Право уничтожать беспилотники уже есть у МЧС, МВД, Росгвардии, Главного управления спецпрограмм президента, ФСБ, ФСИН, ФСО, СВР, Государственной фельдъегерской службы и у работников ведомственной охраны. При этом частная охрана обеспечивает безопасность 80 процентов объектов ТЭК.

5 января. Жалобы и ходатайства по уголовному делу прокурорам и следователям можно будет подавать в электронном виде. Такой закон вступает в силу 5 января.

Документ предусматривает возможность подачи в форме электронного документа ходатайства, заявления, жалобы, представления и требования прокурору, следователю, руководителю Следственного органа, а также в органы дознания.

Также закон разрешает делать в электронном виде копии постановлений, обвинительных актов и заключений, и других процессуальных документов.

«Парламентская газета».