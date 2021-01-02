Мурманская область. Арктика (16+)02.01.21 08:00
Новый год пришёл, а погода остаётся старая - облачная с прояснениями, временами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Западной Европой. По Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -3-8° при прояснениях -12-17°.
Сегодня, 2 января, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -3-8° в течение суток, ночью при прояснениях -13-18°. Гололедица.
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Последние комментарии
Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
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