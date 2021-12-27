«Новый год в каждый дом»: более 1000 подарков получат дети из Мурманской области в рамках благотворительной акции

В рамках всероссийской акции «Новый год в каждый дом» 25 декабря волонтёры региона в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек отправились в разные уголки Мурманской области, чтобы доставить сладкие подарки детям, вынужденным встретить праздники в стационарах больниц и в домах-интернатах.

В Мурманске волонтёры в образах сказочных волшебников посетили детскую городскую клиническую больницу, а затем отправились в мурманский центр социальной помощи семье и детям, устроив детям настоящий праздник.

«Подарить атмосферу предновогоднего чуда и стать волшебником может каждый! Сегодня в Мурманске собрались Деды Морозы из каждого муниципалитета области, чтобы получить подарки и привезти их в больницы и социальные учреждения в своем городе. Деды Морозы посетили нашу центральную клиническую больницу и устроили под окнами небольшой флешмоб для ребят», – рассказала руководитель Единого волонтёрского центра, амбассодор движения «Мы вместе» Евгения Чибис.

Акцию проводит Единый волонтёрский центр и Региональный штаб акции #МыВместе, при поддержке благотворительного фонда продовольствия и торговой сети. Всего в Мурманской области будет вручено около 1000 сладких подарков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, благодаря движению «Мы вместе», которое объединяет тысячи неравнодушных людей, акции «Новый год в каждый дом» в разных форматах проходят сейчас по всей стране. В каждом регионе волонтеры придумывают свой способ доставки подарков. Следить за акцией можно в соцсетях по хештегам #МЫВМЕСТЕ #НГвкаждыйдом #НовыйГодвКаждыйДом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433218/#&gid=1&pid=10