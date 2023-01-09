Новый график приёма граждан в отделениях судебных приставов

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области информирует жителей Мурманской области, что с 9 января 2023 года личный приём граждан в отделениях судебных приставов будет осуществятся:

ежедневно дежурными сотрудниками с понедельника по четверг - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45 по вопросам оплаты задолженности, получения справочной информации по исполнительному производству;

судебными приставами-исполнителями, начальниками отделения — старшими судебными приставами подразделений судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области по вторникам - с 9.00 до 13.00, по четвергам - с 13.00 до 17.00;

заместители старших судебных приставов принимают граждан по средам - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;

судебными приставами-исполнителями и начальником отделения — старшим судебным приставом Октябрьского округа г. Мурманска по вторникам - с 13.00 до 17.00, по четвергам - с 9.00 до 13.00.