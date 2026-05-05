Новый хроматограф введён в эксплуатацию в областном бюро судебно-медицинской экспертизы

В рамках соглашения о взаимном сотрудничестве правительства Мурманской области и ПАО «НОВАТЭК» для Областного Мурманского бюро судебно-медицинской экспертизы был приобретён и введён в эксплуатацию хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» с масс-селективным детектором. Стоимость оборудования составила 13,2 млн рублей.

Это современный высокотехнологичный аппарат, который применяется в работе судебно-химического отделения для проведения исследований биологических объектов, объединяющий в себе возможности газовой хроматографии и масс-спектрометрии.

Одним из основных видов деятельности бюро судебно-медицинской экспертизы является производство судебно-химических и химико-токсикологических экспертиз и исследований, имеющих важное значение для судебно-медицинской и судебно-следственной практики.

«Приобретение нового хроматографа с масс-селективным детектором позволит оптимизировать и ускорить процесс проведения судебно-химических и химико-токсикологических экспертиз без потери качества исследований», – отметил начальник ГОБУЗ «Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы» Алексей Черничкин.

