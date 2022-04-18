Новый инструмент финансовой поддержки предпринимателей: в Мурманской области создан региональный Фонд развития промышленности

В рамках плана по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Мурманской области было принято решение о создании регионального Фонда развития промышленности. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Это ещё один инструмент для того, чтобы финансовые ресурсы для наших предприятий и проектов стали доступнее. Из своего бюджета мы выделяем на эти цели 100 млн рублей, – эти средства нужны для развития и решения задач среднего предпринимательства. Кроме того, федеральным правительством принято решение о докапитализации, – дополнительной поддержке региональных фондов развития промышленности. Решение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета в региональные фонды будет зафиксировано в ближайшее время. В рабочем режиме эти вещи уже отработаны с Минпромторгом РФ, нашими коллегами», – рассказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, чтобы дополнительный инструмент поддержки бизнеса и промышленности региона начал действовать в ближайшее время, Андрей Чибис поручил Министерству развития Арктики и экономики Мурманской области оперативно в течение этой недели завершить утверждение необходимых документов по правилам предоставления средств фонда.

«Нужно утвердить правила предоставления субсидий для поддержки с учётом средств и федеральных, и региональных, и запустить новый инструмент. По плану это должен быть широкий перечень видов деятельности, которые сможем поддерживать, – например, производители хлебной, молочной, мясной и промышленной продукции. Эти деньги, во-первых, позволят покрыть кассовые разрывы, во-вторых, проинвестировать в развитие, в новое оборудование», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru