Новый инвестиционный акселератор ускорит реализацию концессионных проектов в Арктике

Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики запускают инвестиционный акселератор в рамках программы «Дальневосточная и Арктическая концессия».

Задача акселератора – настроить коммуникацию и ускорить процесс «упаковки» инфраструктурных проектов. Новый механизм позволит структурировать проекты, привлечь партнеров и финансирование, включая федеральное. Лучшие предложения будут реализованы по модели государственно-частного партнёрства в виде концессионного соглашения.

Подать заявку в инвестиционный акселератор могут компании, планирующие создание объекта инфраструктуры, а также субъекты Дальневосточного федерального округа или Арктической зоны, которым необходимо создать объект инфраструктуры. Поступающие предложения будут сначала анализироваться Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, а затем передаваться в рабочую группу для рассмотрения с привлечением представителей регионов, банков и институтов развития. Анкеты принимаются в электронном виде по ссылке.

На данный момент в инвестиционном акселераторе заявлены 335 проектов на 667 млрд рублей. Первые тридцать уже прорабатываются. Среди них – проект развития энергетической инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе для резидентов ТОР «Столица Арктики». На данный момент для обеспечения предприятий электроэнергией необходимо привлечь порядка 3 миллиардов рублей.

В свою очередь, реализация проекта обеспечит приток инвестиций в размере 50 млрд. рублей в следующие 10 лет и позитивно скажется на развитии Северного морского пути, а также привлечении новых резидентов в ТОР и АЗРФ.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, поддержку в сопровождении проектов государственно-частного партнерства на территории региона оказывает Корпорация развития Мурманской области. Получить консультацию по возможностям ведения инвестиционной деятельности на территории Мурманской области можно, заполнив форму на сайте Корпорации развития Мурманской области.