Новый кабинет для мурманских гимназистов

Обновленные в рамках губернаторской программы «Арктическая школа» пространства образовательных учреждений города Мурманска нравятся и ученикам, и педагогам. Заниматься в них — одно удовольствие, отмечают ребята.

25 сентября в одном из кабинетов математики гимназии №2, проект обновления которого стал победителем конкурса грантов в номинации «Горняк будущего», представители компании «ФосАгро» и Мурманского арктического университета провели игру для старшеклассников.

Ученики 9-х классов отвечали на вопросы и старались обойти в этом команду соперников.

Как отмечает администрация города Мурманска, это не первое преображение пространства гимназии. В прошлом году в рамках «Арктической школы» губернаторского плана «На Севере — жить!» в учреждении появился современный класс физики. Всего за время действия программы в школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования города Мурманска появилось 82 современных пространства.

