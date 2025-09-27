Новый кабинет для мурманских гимназистов
Обновленные в рамках губернаторской программы «Арктическая школа» пространства образовательных учреждений города Мурманска нравятся и ученикам, и педагогам. Заниматься в них — одно удовольствие, отмечают ребята.
25 сентября в одном из кабинетов математики гимназии №2, проект обновления которого стал победителем конкурса грантов в номинации «Горняк будущего», представители компании «ФосАгро» и Мурманского арктического университета провели игру для старшеклассников.
Ученики 9-х классов отвечали на вопросы и старались обойти в этом команду соперников.
Как отмечает администрация города Мурманска, это не первое преображение пространства гимназии. В прошлом году в рамках «Арктической школы» губернаторского плана «На Севере — жить!» в учреждении появился современный класс физики. Всего за время действия программы в школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования города Мурманска появилось 82 современных пространства.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30919&page=1