Новый колесный погрузчик с поворотной платформой принят в эксплуатацию в Мурманском морском торговом порту

Как рассказал руководитель направления по организации технического обслуживания и ремонтов АО «ММТП» Евгений Краснов, по своим техническим характеристикам они сопоставимы с уже имеющимися в АО «ММТП».

Погрузчики придут на смену выработавшей свой ресурс и готовящейся к списанию технике. Модель соответствует современным требованиям с точки зрения безопасности, экономичности и удобства эксплуатации.

«Машина многофункциональна. Она будет применяться, для механизированной очистки технологических линий машин непрерывного транспорта, и уборки территории в труднодоступных местах. На данном этапе завершается процедура постановки машин на регистрационный учёт в органах Гостехнадзора. После этого они выйдут на работу на производственной площадке», - рассказал Евгений Краснов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254891%2Fwall-149919532_3918