Новый корт, ледовая арена, капитальный ремонт больницы и ДОФа: Андрей Чибис проверил ход реновации Североморска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в День Военно-морского флота губернатор Мурманской области Андрей Чибис совершил рабочий обход строящихся объектов в столице Северного флота — Североморске. Глава региона проверил темпы строительства и реконструкции социальных объектов, возводимых в рамках программы реновации ЗАТО.

Губернатор осмотрел спортивный объект города корт ЦСКА, который находится в завершающей стадии строительства. Современный стадион включает футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, ледовое поле, комфортные раздевалки и трибуны.

«Здесь был убитый стадион, его фактически не было. А сейчас это суперсовременный, хороший корт: футбольное поле с искусственным покрытием и ледовое поле, легкоатлетические дорожки, комфортные раздевалки и трибуны. Объект планируется открыть осенью 2026 года. Новая ледовая арена будет доступна для занятий не только профессиональных спортсменов, но и всех желающих. Ранее в рамках большого спортивного кластера уже был открыт комплекс с залами для занятий спортом», - рассказал губернатор.

Идёт активная реконструкция легендарного исторического здания Дома офицеров. Работы включают восстановление фасада, интерьеров и барельефов. Губернатор обратил внимание также на ремонт фасадов домов, в том числе на улице Сафонова, и приведение в порядок прибрежной зоны города.

Помимо ледового комплекса Северного флота в городе возводится ещё одна ледовая арена, которая находится в высокой степени готовности. Ее открытие также запланировано на конец года. По словам губернатора, она будет доступна для занятий не только профессиональных спортсменов, но и для всех жителей города.

Продолжаются активные работы по капитальному ремонту хирургического корпуса центральной районной больницы ЗАТО Североморск, в котором сейчас проводится капитальный ремонт в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» Кроме этого, масштабно обновляется здание акушерского отделения центральной районной больницы на Комсомольской улице.

«Программа реновации ЗАТО, рассчитанная до 2030 года, позволяет кардинально менять облик столицы Северного флота. Преображение Североморска направлено на создание комфортных условий для военнослужащих Северного флота и их семей. Это абсолютно правильно, и они точно этого заслуживают», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571789/#&gid=1&pid=17