Новый механизм трудоустройства подростков в летний период позволит в том числе поддержать малых и средних предпринимателей региона

Этим летом новый механизм организации временного трудоустройства подростков позволит в том числе поддержать представителей малого и среднего бизнеса региона – работодателям компенсируют 30% расходов на оплату труда несовершеннолетних работников. Кроме того, такие предприятия смогут претендовать на статус социально ориентированных и в дальнейшем рассчитывать на дополнительные преференции. Об этом сегодня рассказала заместитель губернатора – министр финансов Мурманской области Елена Дягилева на совещании с главами администраций муниципалитетов, посвященном старту в регионе проекта «Первый опыт трудоустройства подростков».

Напомним, проект разработан в рамках стратегического плана «На севере – жить. 2030». Планируется, что он охватит порядка девяти тысяч молодых северян, в том числе большое количество ребят, которые не смогут выехать на лето за пределы Мурманской области из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Заработная плата несовершеннолетним жителям регионам в возрасте 14-17 лет, участвующим во временных работах, будет устанавливаться в размере МРОТ с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц и выплачиваться за фактически отработанное время. Так, максимальная зарплата для ребят 16-17 лет при 35-часовой рабочей неделе составит 23338,11 рубля; для ребят 15 лет – 16663,28 рубля (24-часовая рабочая неделя), для ребят 14 лет – 14236,07 рубля (20-часовая рабочая неделя). Как подчеркнула Елена Дягилева, по сравнению с прошлым годом размер оплаты труда временно трудоустроенных подростков в регионе вырос почти на 50%.

«Основная суть механизма компенсации 30% расходов на оплату труда несовершеннолетних – в том, чтобы расширить количество рабочих мест, которые предоставляют работодатели. Мы рассчитываем, что акцент при этом сместится с привычного формата, когда были задействованы муниципальные предприятия, на работодателей сферы малого и среднего предпринимательства. Для них это может стать дополнительной поддержкой», – прокомментировала Елена Дягилева.

Подать заявление для приёма на работу в летний период можно через портал «Госуслуги» или обратившись в центр занятости населения по месту жительства – по электронной почте или лично по предварительной записи, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.