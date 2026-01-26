По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению всех объектов займёт не менее сутокС 26 января и до восстановления электроснабжения общественный транспорт в Мурманске и Североморске будет бесплатным
Мурманская область. Арктика (16+)26.01.26 11:00

Новый микрорайон на Верхне-Ростинском шоссе станет важным шагом в комплексном развитии Мурманска

В конце прошлой недели губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с председателем правления группы компаний «Аквилон» Александром Фроловым, которая по результатам аукциона реализует в Мурманске масштабный проект комплексного развития территории (КРТ) при участии «ДОМ.РФ».

На участке площадью 16,38 га в Ленинском округе, в 3,5 км от центра города, планируется построить свыше 100 тысяч квадратных метров современного жилья.

«Здорово, что у нас появился новый, серьёзный партнёр. Регион заинтересован в динамичном развитии жилищного строительства. Мы приложили все усилия, чтобы сохранить и продлить для северян ключевую меру поддержки — «Арктическую ипотеку» под 2%, которая была инициирована нами и поддержана президентом. Этот инструмент работает: спрос растёт, строятся новые дома, и, как результат, появляются новые масштабные проекты. Для нас особенно ценно, что в наш регион приходит компания из Арктической зоны, которая обладает солидным опытом и разделяет наш подход к развитию территорий. Все необходимое содействие, чтобы все планы были реализованы, точно окажем», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

«Мы рассматриваем Мурманскую область как исключительно перспективный для нас регион. Видим здесь значительный потенциал для развития, учитывая актуальную потребность в новом качественном жилье. Наш ключевой опыт сосредоточен в Арктической зоне — это Архангельск и Северодвинск, где на протяжении последнего десятилетия мы ежегодно вводим и успешно реализуем от 120 до 150 тысяч квадратных метров жилой недвижимости», — отметил председатель правления группы «Аквилон» Александр Фролов и добавил, что компания уже начала активную работу над проектом и планирует первый технический выход на площадку в мае-июне 2025 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, реализация проектов КРТ — один из ключевых инструментов увеличения объёмов жилищного строительства в регионе. В ближайшие 10 лет в Мурманской области в том числе с привлечением федеральных застройщиков планируется построить порядка 1 млн кв. метров жилья. На сегодня в регионе уже возводится 20 многоквартирных домов, 80% квартир в которых предназначены для продажи на рынке.

Новый микрорайон на Верхне-Ростинском шоссе станет важным шагом в комплексном развитии Мурманска и повышении качества жизни северян.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560934/#&gid=1&pid=4

Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
