Новый микрорайон на Верхне-Ростинском шоссе станет важным шагом в комплексном развитии Мурманска

В конце прошлой недели губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с председателем правления группы компаний «Аквилон» Александром Фроловым, которая по результатам аукциона реализует в Мурманске масштабный проект комплексного развития территории (КРТ) при участии «ДОМ.РФ».

На участке площадью 16,38 га в Ленинском округе, в 3,5 км от центра города, планируется построить свыше 100 тысяч квадратных метров современного жилья.

«Здорово, что у нас появился новый, серьёзный партнёр. Регион заинтересован в динамичном развитии жилищного строительства. Мы приложили все усилия, чтобы сохранить и продлить для северян ключевую меру поддержки — «Арктическую ипотеку» под 2%, которая была инициирована нами и поддержана президентом. Этот инструмент работает: спрос растёт, строятся новые дома, и, как результат, появляются новые масштабные проекты. Для нас особенно ценно, что в наш регион приходит компания из Арктической зоны, которая обладает солидным опытом и разделяет наш подход к развитию территорий. Все необходимое содействие, чтобы все планы были реализованы, точно окажем», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

«Мы рассматриваем Мурманскую область как исключительно перспективный для нас регион. Видим здесь значительный потенциал для развития, учитывая актуальную потребность в новом качественном жилье. Наш ключевой опыт сосредоточен в Арктической зоне — это Архангельск и Северодвинск, где на протяжении последнего десятилетия мы ежегодно вводим и успешно реализуем от 120 до 150 тысяч квадратных метров жилой недвижимости», — отметил председатель правления группы «Аквилон» Александр Фролов и добавил, что компания уже начала активную работу над проектом и планирует первый технический выход на площадку в мае-июне 2025 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, реализация проектов КРТ — один из ключевых инструментов увеличения объёмов жилищного строительства в регионе. В ближайшие 10 лет в Мурманской области в том числе с привлечением федеральных застройщиков планируется построить порядка 1 млн кв. метров жилья. На сегодня в регионе уже возводится 20 многоквартирных домов, 80% квартир в которых предназначены для продажи на рынке.

Новый микрорайон на Верхне-Ростинском шоссе станет важным шагом в комплексном развитии Мурманска и повышении качества жизни северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560934/#&gid=1&pid=4