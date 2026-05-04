Новый морской тральщик «Полярный» включён в состав Северного флота

В Балтийске состоялась торжественная церемония подъёма Военно-морского флага и ввода в корабельный состав ВМФ новейшего морского тральщика «Полярный» проекта 12700 «Александрит», построенного для Северного флота на АО «Средне-Невский судостроительный завод» ОСК.

Мероприятие прошло под руководством командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова.

В митинге приняли участие заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению и специальным программам Андрей Богомолов, генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода ОСК Сергей Карачков, а также военнослужащие Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.

В торжественной обстановке был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева, согласно которому морской тральщик включён в состав Северного флота.

Ритуал первого подъёма Андреевского флага произвёл командир морского тральщика капитан 3 ранга Виталий Кабанов. Одновременно с подъёмом Андреевского флага был спущен государственный флаг Российской Федерации, который передан ответственному сдатчику корабля.

После завершения торжественной церемонии подъёма флага прошло общее фотографирование с экипажем.

Подъёму Андреевского флага предшествовало успешное проведение заводских ходовых и государственных испытаний, которые проходили в морских полигонах Балтийского флота. В частности, экипаж корабля совместно с представителями завода-изготовителя в Балтийском море провели маневренные и скоростные испытания корабля, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля.

Морской тральщик «Полярный» десятый корабль проекта 12700, вошедший в состав ВМФ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля ПМО реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.

Корабли ПМО проектирует ЦМКБ «Алмаз», строит Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, Санкт-Петербург).

Корабли данного проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

На новом корабле предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта - автоматизированной системы управления противоминными действиями.

Достоинством корпуса корабля ПМО является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

