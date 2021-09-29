+15,2° - в Мурманской области погода сегодня установила новый рекордХотели бы вы никогда не работать? «Да!», - ответили 27% жителей СЗФО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.09.21 09:00

«Новый Мурманск» – пример качественной подготовки проекта для привлечения федерального финансирования

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, проект «Новый Мурманск» как яркий пример задействования механизмов государственно-частного партнёрства и инфраструктурного бюджетного кредита был представлен на Российской неделе ГЧП в Москве.

Напомним, проект предполагает преобразование территории бывшего судоремонтного завода Морского флота в современное городское пространство, культурно-деловой комплекс с отелями и ресторанами, офисными зданиями, Музеем Арктики, конгресс-центром и набережной, соединённый с центром города крытым переходом. Реализация «Нового Мурманска», по расчётам, даст прирост валового регионального продукта до 2038 года на 58,9 млрд рублей, создаст более 2000 рабочих мест, увеличит турпоток в Мурманск на 10%.

С докладом и презентацией проекта перед участниками пленарной сессии «Качественные инвестиции в инфраструктуру будущего» выступил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сессия прошла при участии заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, руководителей федеральных ведомств, представителей финансовых организаций и институтов развития.

Марат Хуснуллин, открывая дискуссию, отметил, что взаимодействие государства и бизнеса на сегодняшний день – важнейшая точка роста, прорыва в развитии страны.

«Для более эффективного использования механизмов ГЧП нам необходимо создать условия для роста инвестирования частного капитала в крупные проекты, способствующие достижению показателей национальных целей. Обеспечение достижения этих амбициозных показателей невозможно без дальнейшего развития современной инфраструктуры, что требует значительных инвестиций. Поэтому правительство по поручению Президента РФ разработало программу дополнительной финансовой поддержки регионов – так называемое инфраструктурное меню. Это набор финансовых инструментов, преимущественно на возвратной основе. Программа государственного финансирования не только стимулирует строительство объектов инфраструктуры, но и способствует привлечению внебюджетных инвестиций», – подчеркнул вице-премьер.

По словам Марата Хуснуллина, инфраструктурные бюджетные кредиты предоставляются регионам под конкретные проекты на срок минимум 15 лет по ставке не более 3% годовых. До 2023 года в России планируется вложить в виде ИБК в региональное развитие полтриллиона рублей.

Заместитель председателя правительства также отметил, что, несмотря на срок приёма заявок на ИБК от регионов до 1 октября, на сегодняшний день далеко не все субъекты Федерации подали такие заявки. Обязательным условием получения кредита является высокое качество подготовки проекта. Примером такого качества стал «Новый Мурманск» – проект редевелопмента портовой территории в столице Заполярья.

Андрей Чибис, презентуя проект, сообщил, что для его реализации привлекаются разные источники и формы финансирования, в том числе частные средства, концессии и инфраструктурный бюджетный кредит. Совокупный объём финансирования «Нового Мурманска» составляет 16,7 млрд рублей, из них 3,4 млрд – средства ИБК, заявка на который уже одобрена. Реализация первого этапа проекта начнётся в 2022 году.

Говоря о значимости проекта, губернатор Мурманской области отметил, что регион сегодня становится флагманом развития российской Арктики и требует соответствующей своему статусу городской инфраструктуры.

«У нас сейчас, с уникальными условиями для инвестиций, структурировано и реализуется 145 проектов с общим объёмом инвестиций 650 миллиардов рублей, и создаётся 25 тысяч новых рабочих мест. Люди, которые будут к нам приезжать и оставаться, должны иметь другое качество жизни. Кроме того, мы за последние два года раскрутили область как серьёзное туристическое направление. И в этом смысле, помимо жителей Мурманска, у нас ещё есть большой гарантированный поток людей, которые едут в Мурманскую область. И мы точно понимаем, что этот проект точно будет востребован, в том числе, и нашими гостями. Это следующий этап развития городской экономики. Этот проект станет «якорем», который мы должны оставить после себя, как предшественники оставили нам самый крупный город в мире за полярным кругом. Чтобы мы тоже могли этим гордиться», – пояснил глава региона.

В ходе обсуждения презентации высокую оценку «Новому Мурманску» дал член Совета Федерации ФС РФ Константин Долгов.

«Очень хороший проект, один из многих отличных проектов в Мурманской области. Это как раз пример качественно проработанного проекта, отработка деталей велась в режиме 24/7. Таких, на самом деле, не так много, и именно поэтому сегодня не все регионы, к сожалению, подали заявки на инфраструктурные кредиты. Важно методически сопровождать с регионами формирование заявок, и здесь Совет Федерации готов играть большую содействующую роль, обеспечивать связку с регионами», – подчеркнул сенатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в свою очередь, Андрей Чибис поблагодарил федеральные структуры, Минфин РФ и лично вице-премьера Марата Хуснуллина за быстрое согласование заявки региона на получение ИБК.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области подписал постановление об увеличении стоимости контрактов на строительство на 30%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире11:15«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: предполагается довести тарифы ЖКУ до экономически обоснованных-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» тянут курс рубля за собой-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощённый порядок установления инвалидности продлили до 1 марта 2022 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика