«Новый Мурманск» – пример качественной подготовки проекта для привлечения федерального финансирования

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, проект «Новый Мурманск» как яркий пример задействования механизмов государственно-частного партнёрства и инфраструктурного бюджетного кредита был представлен на Российской неделе ГЧП в Москве.

Напомним, проект предполагает преобразование территории бывшего судоремонтного завода Морского флота в современное городское пространство, культурно-деловой комплекс с отелями и ресторанами, офисными зданиями, Музеем Арктики, конгресс-центром и набережной, соединённый с центром города крытым переходом. Реализация «Нового Мурманска», по расчётам, даст прирост валового регионального продукта до 2038 года на 58,9 млрд рублей, создаст более 2000 рабочих мест, увеличит турпоток в Мурманск на 10%.

С докладом и презентацией проекта перед участниками пленарной сессии «Качественные инвестиции в инфраструктуру будущего» выступил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сессия прошла при участии заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, руководителей федеральных ведомств, представителей финансовых организаций и институтов развития.

Марат Хуснуллин, открывая дискуссию, отметил, что взаимодействие государства и бизнеса на сегодняшний день – важнейшая точка роста, прорыва в развитии страны.

«Для более эффективного использования механизмов ГЧП нам необходимо создать условия для роста инвестирования частного капитала в крупные проекты, способствующие достижению показателей национальных целей. Обеспечение достижения этих амбициозных показателей невозможно без дальнейшего развития современной инфраструктуры, что требует значительных инвестиций. Поэтому правительство по поручению Президента РФ разработало программу дополнительной финансовой поддержки регионов – так называемое инфраструктурное меню. Это набор финансовых инструментов, преимущественно на возвратной основе. Программа государственного финансирования не только стимулирует строительство объектов инфраструктуры, но и способствует привлечению внебюджетных инвестиций», – подчеркнул вице-премьер.

По словам Марата Хуснуллина, инфраструктурные бюджетные кредиты предоставляются регионам под конкретные проекты на срок минимум 15 лет по ставке не более 3% годовых. До 2023 года в России планируется вложить в виде ИБК в региональное развитие полтриллиона рублей.

Заместитель председателя правительства также отметил, что, несмотря на срок приёма заявок на ИБК от регионов до 1 октября, на сегодняшний день далеко не все субъекты Федерации подали такие заявки. Обязательным условием получения кредита является высокое качество подготовки проекта. Примером такого качества стал «Новый Мурманск» – проект редевелопмента портовой территории в столице Заполярья.

Андрей Чибис, презентуя проект, сообщил, что для его реализации привлекаются разные источники и формы финансирования, в том числе частные средства, концессии и инфраструктурный бюджетный кредит. Совокупный объём финансирования «Нового Мурманска» составляет 16,7 млрд рублей, из них 3,4 млрд – средства ИБК, заявка на который уже одобрена. Реализация первого этапа проекта начнётся в 2022 году.

Говоря о значимости проекта, губернатор Мурманской области отметил, что регион сегодня становится флагманом развития российской Арктики и требует соответствующей своему статусу городской инфраструктуры.

«У нас сейчас, с уникальными условиями для инвестиций, структурировано и реализуется 145 проектов с общим объёмом инвестиций 650 миллиардов рублей, и создаётся 25 тысяч новых рабочих мест. Люди, которые будут к нам приезжать и оставаться, должны иметь другое качество жизни. Кроме того, мы за последние два года раскрутили область как серьёзное туристическое направление. И в этом смысле, помимо жителей Мурманска, у нас ещё есть большой гарантированный поток людей, которые едут в Мурманскую область. И мы точно понимаем, что этот проект точно будет востребован, в том числе, и нашими гостями. Это следующий этап развития городской экономики. Этот проект станет «якорем», который мы должны оставить после себя, как предшественники оставили нам самый крупный город в мире за полярным кругом. Чтобы мы тоже могли этим гордиться», – пояснил глава региона.

В ходе обсуждения презентации высокую оценку «Новому Мурманску» дал член Совета Федерации ФС РФ Константин Долгов.

«Очень хороший проект, один из многих отличных проектов в Мурманской области. Это как раз пример качественно проработанного проекта, отработка деталей велась в режиме 24/7. Таких, на самом деле, не так много, и именно поэтому сегодня не все регионы, к сожалению, подали заявки на инфраструктурные кредиты. Важно методически сопровождать с регионами формирование заявок, и здесь Совет Федерации готов играть большую содействующую роль, обеспечивать связку с регионами», – подчеркнул сенатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в свою очередь, Андрей Чибис поблагодарил федеральные структуры, Минфин РФ и лично вице-премьера Марата Хуснуллина за быстрое согласование заявки региона на получение ИБК.