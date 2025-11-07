Новый обеденный зал в корпусе школы №7 на улице Сосновой в Апатитах

В школе №7, расположенной на улице Сосновой, новый учебный год начался с открытия обновлённого обеденного зала столовой. Как отмечает пресс-служба администрации города Апатиты, просторное светлое помещение отвечает стандартам комфорта и безопасности обучающихся.

Дизайн зала и мебель подбирались особенно тщательно: учитывались потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых сформированы классы в этой школе. Тёплая и вдохновляющая атмосфера создана благодаря продуманному цветовому решению: мотив северной морошки на стенах в сочетании с акцентным зелёным цветом декора заряжает энергией, способствует творческому настрою, помогает начать учебный день с улыбки.

Работы по обустройству обеденного зала были успешно завершены летом 2025 года за счёт средств городского бюджета. Это ещё один шаг к тому, чтобы образовательная среда в нашем городе отвечала самым высоким стандартам заботы о детях.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/533214/#&gid=1&pid=2