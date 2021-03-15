Новый облик ДК «Первомайский»

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, глава администрации областного центра Евгений Никора и депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов посетили Дом культуры «Первомайский».

Дом культуры «Первомайский» был основан в 1987 году. С 1990 года это учреждение культуры находится в здании, где ранее размещался кинотеатр «Молодёжный».

– В Мурманске планомерно ведутся работы по модернизации учреждений культуры, – отметил Андрей Сысоев. – ДК «Первомайский» находится в центре крупнейшего района города и пользуется большой популярностью у горожан. Ремонтные работы начинались с замены теплого узла и внутренних сетей. Если говорить о внешних стенах здания, то строители использовали современные технологии работ для утепления фасада. Сотрудники говорят о том, что результат они почувствовали с приходом холодных дней, в помещениях учреждения стало гораздо теплее. Контракт по выполнению работ не завершён, подрядчики не в полной мере выполнили свои обязательства. В ближайшее время будут заменены двери аварийных выходов и есть замечания по качеству выполненных работ. Напомню, что в муниципалитете действует строгий контроль за исполнением контрактов.

– Мои поручения связаны не только с исполнением контракта, но и с будущими задачами для Дома культуры, – рассказал Евгений Никора. – Прежде всего это благоустройство прилегающей территория: замена опор освещения и светильников, формирование общественного пространства. Кроме того, проезды, которые закреплены сегодня за этим учреждением культуры необходимо передать по профилю, в ведение ММБУ «УДХ». Именно они должны заниматься уборкой и ремонтом такого большого участка улично-дорожной сети.

– Я убеждён, что в учреждениях культуры должны создаваться достойные условия, – прокомментировал Герман Иванов. – И этот ремонт лишь часть большой работы. Ремонты выполнены в детской музыкальной школе №1 им. А.Н. Волковой, детской художественной школе, детской школе искусств №1 и 4, библиотеках-филиалах Центральной детской библиотеки города Мурманска №15 и 16.