Новый опыт: юные северяне с ОВЗ провели время в мурманском планетарии

Юные читатели Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих в рамках познавательной программы «Здравствуй, космос!» посетили планетарий «Просто космос». Сначала ребята поучаствовали в мастер-классе, где под руководством специалиста областной научной библиотеки Натальи Куряченко научились работать с прессом и делать значки с любимым мультперсонажем.

Главное в планетарии, конечно, внеземное пространство и всё, что с ним связано: летательные аппараты, созвездия, наука. В шатре с проектором детям показали фильм «Спасибо, Космос!». Лента рассказывает о современных технологиях, которые появились благодаря освоению космических просторов: спутниковый интернет, телефоны с GPS, компьютерный томограф и другие. Плавно сменяющиеся крупные кадры, интересная подача информации и качественный звук создают эффект полного погружения в научно-популярный материал. Ребята не только весело и с пользой провели время, но и узнали много нового о космосе и его освоении.

Напомним, сегодня специальная библиотека для слепых и слабовидящих входит в структуру областной научной библиотеки. Объединение ресурсов позволяет активнее развивать инклюзивное культурное пространство и реализовывать проекты для людей с ОВЗ. Теперь учреждения могут обмениваться книжными фондами, проводить совместные мероприятия и активно использовать возможности Центра современного искусства «СОПКИ.21А» и планетария «Просто космос» Областной научной библиотеки.

«Раньше мы организовывали мероприятия в научной библиотеке и планетарии на правах партнёров. Теперь, когда мы с научной библиотекой – одна команда, мы можем не только использовать её богатые ресурсы и возможности, но и перенимать опыт, проводить более масштабные инклюзивные события. Это даёт нам новый уровень работы с нашими читателями», – отметила сотрудник специальной библиотеки.

«В наш планетарий приходят и школьники, и молодёжь, и пожилые. А когда к нам присоединилась специальная библиотека для слепых и слабовидящих, у нас появилась возможность сделать мероприятия более комфортными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы активно делимся лучшими практиками перенимаем опыт друг у друга», – рассказала специалист Мурманской областной научной библиотеки Наталья Куряченко.

