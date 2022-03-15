Новый отечественный кран-манипулятор АО «МЭС» ускорит погрузку топлива и повысит надежность теплоснабжения жителей Ковдорского округа

Автопарк компании АО «Мурманэнергосбыт» пополнился краном-манипулятором марки «КАМАЗ». Новая техника, работающая по принципу самопогрузки, будет работать в филиале «Кандалакшская теплосеть» и доставлять топливо на угольные котельные в поселки Ёнский и Лейпи.

Кран-манипулятор установлен на платформе грузового автомобиля позади водительской кабины. Он представляет собой гибрид бортового автомобиля и подъёмника. Спецтехника предназначена для ускорения процесса и качества погрузки топлива, и, как следствие, повышения надёжности теплоснабжения жителей.



Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, только с начала этого года автопарк компании «Мурманэнергосбыт» пополнился 6 единицами спецтехники, в планах приобретение еще двадцати. По словам руководства АО «МЭС», транспортные риски, связанные с использованием техники зарубежного производства, отсутствуют. Компанией был скорректирован график закупок, теплоэнергетики перейдут на отечественные тяжеловозы марки «Урал» и «МАЗ».

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