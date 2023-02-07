Новый отечественный мостовой кран поступил в портовые мастерские АО «ММТП»

Новый отечественный мостовой кран смонтирован и успешно прошёл испытания статической и динамической нагрузкой в портовых мастерских АО «Мурманский морской торговый порт».

Как рассказали специалисты, электрический двухбалочный опорный кран типа КМ УП-А7-10-16.5-12-УЗ произведён ООО «Ленинградский краностроительный завод» (г. Санкт-Петербург). Кран имеет грузоподъёмность 10 тонн и предназначен для выполнения подъёмно-транспортных операций при выполнении ремонта грузозахватных механизмов перегрузочных машин, а также для перемещения производственного оборудования в портовых мастерских.

«Это техника нового поколения. Кран имеет удобное дистанционное управление и рассчитан на работу в районах Крайнего Севера с температурой окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40», - сказал начальник портовых мастерских Андрей Колесников.

Мостовой кран оснащён автоматическим ограничителем грузоподъёмности типа «Альфа-М», произведенного ООО «НПФ «НПП АСКБ» (г. Ивантеевка, Московская область), который предназначен для защиты техники от перегрузок, а также для регистрации параметров работы крана. В конструкции использованы профессиональные частотные преобразователи «VLT Micro Drive». Они имеют возможность меняет скорость вращения асинхронных электрических двигателей переменного тока, что в свою очередь способствует снижению нагрузок в процессе работы как на металлоконструкцию крана в целом, так и на несущие элементы подкрановых путей. Светодиодное освещение рабочей зоны крана имеет световой поток 19000 Лм.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».