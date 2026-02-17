Новый подход к определению тарифов по принципу «инфляция минус» предложила ввести ФАС России

Правительство России утвердило принцип формирования ставок портовых сборов в морских портах на период 2026-2030 годов. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В текущем году ставки портовых сборов будут проиндексированы на 5,02%.

Правительство РФ приняло разработанное Федеральной антимонопольной службой (ФАС) распоряжение о ежегодных темпах индексации ставок корабельного, навигационного, канального, маячного, ледокольного сбора и сбора по обеспечению транспортной безопасности акватории морского порта.

Соответствующие услуги в морских портах оказывают государственное унитарное предприятие «Росморпорт» и другие федеральные государственные учреждения, за которыми закреплено имущество в границах морских портов (речь идёт об администрациях морских портов).

«Для обеспечения финансовой устойчивости предприятий служба разработала подход к определению долгосрочных параметров индексации ставок портовых сборов на уровне «инфляция минус 0,1 процентного пункта». Так, в 2026 году ставки портовых сборов будут проиндексированы на 5,02%», — говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что принятое решение позволит обеспечить регулярную и своевременную индексацию ставок портовых сборов с учетом инфляции, стабильное функционирование и платежеспособность предприятий, обеспечивающих в непрерывном режиме комплекс мероприятий по безопасности мореплавания.

Кроме того, изменения обеспечат баланс интересов регулируемых организаций и плательщиков сбора для долгосрочного планирования затрат, интересы государственной политики в области сдерживания роста тарифных ставок, а также сформируют стимулы для оптимизации издержек регулируемых организаций.