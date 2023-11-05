Новый подводный крейсер «Император Александр Третий» выполнил испытательный пуск баллистической ракеты из акватории Белого моря

Ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район.

В рамках завершающего этапа программы государственных испытаний новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр Третий» успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка.

Ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район.

Стрельба баллистической ракетой является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приёме крейсера в состав Военно-морского флота.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр Третий» - серийный корабль, построенный на АО «ПО «Севмаш» по проекту «Борей-А». Он оснащён 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием.

Данные атомные подводные лодки относятся к 4-му поколению и входят в состав соединений подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов. В настоящее время на вооружении ВМФ стоит 3 ракетных подводных крейсера проекта «Борей-А», один завершает испытания и ещё три строятся.

Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12484383@egNews