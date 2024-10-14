Новый порядок выдачи справок, подтверждающих право участников СВО и членов их семей на преференции, начнёт действовать 1 ноября

Процедуру получения справки об участии в специальной военной операции упростили: теперь это можно сделать через портал госуслуг или МФЦ. Соответствующее постановление 9 октября подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Кроме того, установлен единый образец справок. Они будут двух видов — для самого участника СВО и членов его семьи.

«Парламентская газета» разъясняет, для получения каких льгот нужен такой документ.

Сейчас справки об участи в СВО выдают командиры воинских частей или военкоматы. Как сообщается на сайте правительства, «это затрудняло процесс их получения бойцами» и их родственниками. Теперь процедуру упростили: справки можно будет получить через портал госуслуг и многофункциональные центры, а также по-прежнему в военкоматах. Для этого используют единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Кроме того, вводят единую для всех форму справки, которая будет двух видов — для самого участника СВО и для членов его семьи. Документ выдадут как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Новый порядок начнет действовать 1 ноября. В постановлении Правительства оговорено, что не допускается использование справок для получения социальной поддержки, которую предоставляют на основании закона «О ветеранах».

Справка участника СВО нужна для получения различных льгот и преференций, установленных региональными властями. Их список в разных субъектах может значительно отличаться.

Некоторые регионы для мобилизованных, добровольцев и контрактников устанавливают дополнительные выплаты, эти суммы тоже варьируются. В ряде субъектов участникам СВО бесплатно дают земельный участок, льготы на газификацию домов, право на бесплатный проезд в общественном транспорте и компенсацию жилищно-коммунальных услуг.

Сами участники СВО и члены их семей могут без экзаменов поступать в местные вузы, техникумы и профессиональные колледжи.

Детям участников СВО предоставляют без очереди места в детских садах и школах по месту жительства, летних оздоровительных лагерях. А в Санкт-Петербурге путевку в такой лагерь выдают бесплатно. В ряде регионов, например в Москве, участники спецоперации освобождены от платы за детские сады, секции, кружки, продленку и питание в школах.

В Казани дети участников СВО могут бесплатно ездить в общественном транспорте, посещать государственные и муниципальные музеи и театры, зоопарк, кинотеатры во дворцах культуры, концерты в государственных концертных залах и филармонии, а также пользоваться муниципальными бассейнами, легкоатлетическими манежами и тренажёрными залами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/