Новый проект об ММТП получил поддержку в рамках плана «На Севере - жить»

«Интерактивное музейное пространство «История порта в истории города»» в гимназии №8 - проект с таким названием стал победителем конкурсного отбора на получение гранта для реализации инициатив школьников в рамках стратегического плана «На Севере - жить».

Конкурс прошёл впервые. Он был организован Министерством образования и науки Мурманской области. В нём приняли участие школьники старше 14 лет. Из 22 заявок по двум направлениям – гражданско-патриотическое воспитание и развитие ученического самоуправления – выбрали пять победителей. В их число вошло «Интерактивное музейное пространство». Его авторами стали юный представитель династии работников Мурманского морского торгового порта Ярослав Пономарев и педагоги гимназии.

«В Мурманском морском торговом порту работали мои папа, бабушка и дедушка. Сейчас в порту трудится моя мама, поэтому я воспринимаю наш порт не только как большое и значимое для нашего города и края предприятие, а как часть судьбы моей семьи. Именно поэтому мне захотелось рассказать о нём и о людях, которые там трудятся», - сказал Ярослав Пономарев.

Суть проекта состоит в создании интерактивного музейного пространства в гимназии, которое будет посвящено Мурманскому морскому торговому порту - предприятию, которое, начиная с 2016 года, выступает социальным партнером учебного заведения. По задумке авторов, реализация проекта будет способствовать формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств, расширению знаний о родном крае, воспитанию познавательных интересов и способностей. Также интерактивное пространство поможет гимназистам в овладении практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, а педагогам - в совершенствовании образовательного процесса. При этом в планах – не только создание интерактивного школьного музейного пространства и расширение его функциональных возможностей, но и вовлечение учащихся гимназии, а также близлежащих общеобразовательных учреждений в историко-краеведческое движение и проведение встреч с ветеранами АО «ММТП».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253617%2Fwall-149919532_3488