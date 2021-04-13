Новый профильный класс появится в мурманской гимназии

В Мурманске состоялось подписание трёхстороннего договора об открытии на базе гимназии №3 (ул. Челюскинцев, 14) профильного класса с юридическим уклоном. Свои подписи под документом поставили председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» Сергей Седых, директор филиала Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета Татьяна Сахневич и директор МБОУ города Мурманска «Гимназия №3» Татьяна Девяткина.

На мероприятии присутствовал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, который высоко оценил значимость очередного подшефного учебного класса.

– Узкоспециализированный класс хорош тем, что уже в школе у ребят формируется чёткое представление о будущей профессии, а значит, у такого человека к началу обучения в университете будут все задатки для успешного освоения материала и хорошей карьеры,– подчеркнул Андрей Сысоев. – Крайне важно, что у ребят из третьей гимназии будет возможность обучаться и практиковаться у настоящих профессионалов, как со стороны высшего учебного заведения, так и со стороны судейского сообщества областного центра.

Занятия для будущих юристов начнутся с 1 сентября 2021 года, в класс будут приглашены ученики из числа девятиклассников вне зависимости от того, в каком учебном заведении они учились ранее. Обучение рассчитано на два года. Успешно усвоившие программу будут иметь преференции при зачислении в Северо-Западный институт Московского гуманитарно-экономического университета.

Стоит отметить, что в Мурманске уже существует сеть профильных классов. В 2020 году Мурманский международный лицей осуществил набор в 10-й класс гуманитарного профиля Распределенного лицея НИУ «Высшая школа экономики». Кроме того, на базе мурманской гимназии №10 открыт профильный класс по направлению «Нефтегазовое дело». Также на базе гимназии №8 функционирует транспортно-логистический класс, на базе лицея №2 работают профильные кадетские классы под патронатом Следственного управления СК России по Мурманской области. Также на базе Мурманского академического лицея с 2020 года работает авиационный класс, который курируют представители авиакомпании «Россия».