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Мурманская область. Арктика (16+)31.12.20 15:00

Новый производственный рекорд ММТП в канун Нового 2021 года

На торжественной ноте завершают 2020 год мурманские портовики. На причале №4 грузового района №1 АО «Мурманский морской торговый порт» установлен новый рекорд по среднесуточной интенсивности погрузки. Он составил 38 тысяч 750 тонн в сутки. Именно с таким показателем было обработано судно «LEON OETKER», ходящее под флагом Либерии. Рекорд стал возможен, благодаря слаженной работе всего грузового района № . За организацию и общее руководство работами особо стоит отметить бригадира укрупненной комплексной бригады №1 Владимира Меркина, звеньевых Аслана Алдакова, Виктора Гончарова, Николая Семенова, Илью Чурсина, старшего стивидора Ивана Кошкина, старшего диспетчера Андрея Терентьева.

Как рассказал начальник грузового района №1 Андрей Ризниченко, коллектив не ставил перед собой задачу добиться рекорда. Просто из-за шторма произошла задержка прихода судов, поэтому работа была организована таким образом, чтобы компенсировать возникшее из-за арктических условий работы отставание и выполнить имевшийся план.

«Люди с пониманием и ответственностью подошли к стоявшей задаче, работали с полной отдачей и минимальными потерями времени. Даже «пересменок» проходил прямо на кранах», - сказал А. Ризниченко.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Она обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов. Работа на арктическом направлении является одним из приоритетов компании.

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