С 15 августа будет открыта летне-осенняя и осенне-зимняя охота на водоплавающую, болотно-луговую и боровую дичьОбъезд перекрываемого участка автодороги Р-21 «Кола» возможен только по городу Мурманску
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.08.20 10:00

Новый производственный рекорд установлен в Мурманском морском торговом порту

На борт балкера «POLA DEVORA» погружено 36105 тонн щебня, произведенного в карьерах Мурманской области и предназначенного для проведения строительных работ в Арктической зоне Российской Федерации в рамках реализации инфраструктурных проектов. Ранее максимальный размер партии щебня, обработанного на причалах Мурманского морского торгового порта, составлял 24270 тонн. Как отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, новый рекордный показатель стал подтверждением тенденции на укрупнение судовых партий, в том числе, перевозимых по трассам Северного морского пути, и своевременности расширения программы заходов в Мурманский морской торговый порт крупнотоннажных судов.

«Мы видим устойчивое стремление грузовладельцев сделать перевозки более эффективными за счет укрупнения партий. С этой точки зрения, мощности Мурманского морского торгового порта становятся еще более востребованными. Большие глубины Кольского залива, круглогодичный режим работы, современная портовая инфраструктура, высокий уровень взаимодействия и квалификации всех служб порта и партнеров, прежде всего, ОАО «РЖД», лоцманской службы. Все это уникальные преимущества мурманских причалов, которые приобретают дополнительную ценность в структуре современных логистических связей», - сказал Алексей Рыкованов.

В настоящий момент балкер «POLA DEVORA» вышел из Мурманска и направляется в порт Сабетта, расположенный на восточном берегу полуострова Ямал. В связи с развитием крупных инвестиционных проектов в Арктике Мурманский морской торговый порт определяет данное направление как одно из приоритетных и ожидает дальнейшего роста грузооборота. Возможности Мурманского морского торгового порта позволяют оперативно обрабатывать арктические грузы круглогодично.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Целевой показатель грузооборота по Севморпути становится призрачным
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
Очередная блажь богатых россиян и губернатора, который хочет попиариться.
Комментарий к новости:Мурманская область должна стать центром арктического туризма и создания необходимой инфраструктуры для отдыха на воде
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире11:35«Москва, я терплю тебя». Художественный фильм (16+)13:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Иллюзия охоты». Художественный сериал, 3 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской с начала года увеличилась на 8,8%-PRO Валюту (16+)Курс рубля растёт на фоне растущих цен на нефть-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в июле 2020 года выработала более 500 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 августа-PRO Нефть и газ (18+)Ледокол «Обь» и буксир «Юрибей» Росатомфлота обеспечили швартовку газовоза на рейдовом перегрузочном комплексе СПГ-PRO Законы (18+)Пять дней для работы над ошибками – жёсткие поправки правительства РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.07.20: Учёные прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью. Как вы относитесь к тому, что власти страны повторно введут режим ограничений?Проголосовало: 638 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика