Новый производственный рекорд установлен в Мурманском морском торговом порту

На борт балкера «POLA DEVORA» погружено 36105 тонн щебня, произведенного в карьерах Мурманской области и предназначенного для проведения строительных работ в Арктической зоне Российской Федерации в рамках реализации инфраструктурных проектов. Ранее максимальный размер партии щебня, обработанного на причалах Мурманского морского торгового порта, составлял 24270 тонн. Как отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, новый рекордный показатель стал подтверждением тенденции на укрупнение судовых партий, в том числе, перевозимых по трассам Северного морского пути, и своевременности расширения программы заходов в Мурманский морской торговый порт крупнотоннажных судов.

«Мы видим устойчивое стремление грузовладельцев сделать перевозки более эффективными за счет укрупнения партий. С этой точки зрения, мощности Мурманского морского торгового порта становятся еще более востребованными. Большие глубины Кольского залива, круглогодичный режим работы, современная портовая инфраструктура, высокий уровень взаимодействия и квалификации всех служб порта и партнеров, прежде всего, ОАО «РЖД», лоцманской службы. Все это уникальные преимущества мурманских причалов, которые приобретают дополнительную ценность в структуре современных логистических связей», - сказал Алексей Рыкованов.

В настоящий момент балкер «POLA DEVORA» вышел из Мурманска и направляется в порт Сабетта, расположенный на восточном берегу полуострова Ямал. В связи с развитием крупных инвестиционных проектов в Арктике Мурманский морской торговый порт определяет данное направление как одно из приоритетных и ожидает дальнейшего роста грузооборота. Возможности Мурманского морского торгового порта позволяют оперативно обрабатывать арктические грузы круглогодично.