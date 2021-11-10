Новый размер кадастровой стоимости объектов недвижимости определят в Мурманской области в 2023 году

В 2023 году, согласно распоряжению Министерства имущественных отношений Мурманской области от 7.10.2021 №2954, на территории региона пройдет государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машиномест.

«Кадастровая стоимость объектов капитального строительства является основой для расчёта налога на имущество физических лиц и организаций. Последний раз кадастровая оценка объектов недвижимости проводилась в Мурманской области в 2019 году. Действующая кадастровая стоимость применяется для целей налогообложения в период с 2020 по 2023 годы. Новая кадастровая стоимость будет применяться для расчёта имущественных налогов, начиная с 2024 года. В настоящее время формируется перечень объектов недвижимости, подлежащих переоценке, который будет направлен в Минимущество до 22 ноября 2021 года», - отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Выполняет работы по государственной кадастровой оценке областное учреждение «Имущественная казна Мурманской области», которое определяло кадастровую стоимость объектов недвижимости в 2019 году. На подготовительном этапе в 2021 - 2022 г.г. областное учреждение собирает и обрабатывает сведения о состоянии рынка недвижимости, ценообразующих факторах и об объектах недвижимости, включенных в перечень, формируемый Росреестром по сведениям Единого государственного реестра недвижимости.

Этапы проведения государственной кадастровой оценки можно проследить в фонде данных государственной кадастровой оценки, который размещен в разделе «Услуги и сервисы / Сервисы» на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru.

По закону о государственной кадастровой оценке у собственника объекта недвижимости есть несколько возможностей повлиять на размер его кадастровой стоимости:

- на подготовительном этапе проведения кадастровой оценки - путем подачи декларации о характеристиках объекта недвижимости;

- после размещения проекта итогового отчёта по оценке - путем направления замечаний к расчету кадастровой стоимости;

- после утверждения результатов – путем установления кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.

С помощью декларации о характеристиках объекта недвижимости собственник может дополнить или исправить сведения об объекте, содержащиеся в перечне, сформированном по сведениям государственного реестра недвижимости. Подробная информация о приеме деклараций бюджетным учреждением размещена на сайте https://ikmo51.ru/ в разделе «Кадастровая оценка / Подача декларации».

Ещё одна возможность скорректировать кадастровую стоимость – ознакомиться с проектом отчёта бюджетного учреждения о результатах государственной кадастровой оценки и представить замечания, связанные с определением кадастровой стоимости конкретного объекта недвижимости. Проект отчёта будет размещён на сайте бюджетного учреждения на 30 календарных дней.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, с 1 января 2023 года изменится привычный механизм оспаривания кадастровой стоимости в комиссии по спорам. На смену ему придёт процедура установления кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области».

Напомним, что в 2022 году пройдёт государственная кадастровая оценка земельных участков. Подать декларации о характеристиках земельных участков можно до конца 2021 года.