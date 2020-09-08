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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.20 13:30

Новый Регламент Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва приняли депутаты уходящего созыва

8 сентября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл заключительное заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск пятого созыва. В работе заседания Совета депутатов принял участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

С докладом об итогах работы представительного органа власти флотской столицы пятого созыва выступил председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, который отметил вклад депутатского корпуса в выполнении задач, поставленных перед органами местного самоуправления в ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации.

За пять лет проведено 81 заседание Совета депутатов, 65 заседаний постоянной комиссии, принято 654 решения Совета депутатов по вопросам обеспечения жизнедеятельности флотской столицы. Совету депутатов, как и в прежние годы, удалось наладить тесное взаимодействие с жителями и главой ЗАТО г. Североморск, администрацией и конструктивно работать в интересах жителей флотской столицы.

Совет депутатов определял основные направления развития Североморска и работал над бюджетом, особое внимание, уделяя обеспечению первоочередных мероприятий, полной и своевременной выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, выполнению указов Президента России.

Североморских депутатов Совета всегда отличал серьёзный подход к решению городских проблем, максимальная открытость в работе, соблюдение приоритетности народного представительства, подконтрольности и ответственности перед избирателями.

Основные усилия в эти годы были направлены на строительство социально-значимых объектов и благоустройство, создание комфортной городской среды. В строй введены 4 детских сада и детские ясли, строится ещё один детский сад и средняя школа на 1200 мест. В рамках реализации проектов по Комфортной городской среде отремонтированы и обустроены дворовые территории и общественные пространства, в том числе, получил новую жизнь городской парк.

- Депутатский корпус постоянно совершенствовал формы и методы своей работы,- отметил председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев. -  Кроме индивидуальных приёмов избирателей мы проводили с ними встречи, в которых приглашали принять участие работников коммунальной сферы, сотрудников социальных учреждений, медицинских работников.

Депутаты на своих избирательных округах принимают активное участие в формировании советов подъездов и многоквартирных домов.

В послужном списке депутатского корпуса немало социально-значимых мероприятий, проведенных в интересах жителей с ограниченными возможностями, для школьников, для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Помогали обществам инвалидов, слепых, защиты животных.

Депутаты инициировали немало идей по формированию комфортной городской среды, которые нашли реальное воплощение в новых объектах благоустройства, в спортивных и детских площадках.

Евгений Алексеев поблагодарил депутатов за совместную плодотворную работу, пожелал тем депутатам, кто пошёл на выборы в представительный орган власти шестого созыва получить доверие избирателей.

Владимир Евменьков отметил согласованную, конструктивную работу администрации и Совета депутатов на благо жителей флотской столицы.

Депутаты приняли решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 09.03.2010 № 593 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих ЗАТО г. Североморск» и о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 25.12.2018 № 455 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск», утвердили новый Регламента Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, по которому будут работать депутаты представительного органа власти флотской столицы шестого созыва.

 

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