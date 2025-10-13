Новый рекорд: 464 тысячи туристов посетили Мурманскую область за 8 месяцев 2025 года

Презентация осенне-зимнего туристического сезона в Мурманской области стала одной из тем оперативного совещания, которое сегодня провела первый заместитель губернатора Оксана Демченко. Как отметила вице-губернатор, по итогам 8 месяцев 2025 года турпоток в регион вырос на 10 процентов и составил 464 тысячи туристов.

«Мурманская область – это самая близкая и доступная Арктика для путешественников: сюда приезжает каждый третий турист, выбирающий северное направление в нашей стране, – подчеркнула Оксана Демченко. – Рост интереса к арктическим территориям – это, конечно, результат развивающейся инфраструктуры, формирования новых туристических продуктов и развития логистической доступности. Эта работа ведётся в том числе в рамках губернаторского плана стратегического развития региона «На Севере — жить!».

Как отметила первый заместитель губернатора, наиболее востребованные туристические направления предстоящей зимы в Мурманской области – Мурманск, Хибины, Териберка и набирающий популярность Терский берег.

Оксана Демченко также подчеркнула, что в этом году Мурманская область планирует первой в стране открыть горнолыжный сезон – на северном склоне курорта «Большой Вудъявр». Всего в регионе для гостей распахнут свои двери 11 горнолыжных комплексов.

Также в этом зимнем сезоне из аэропорта Хибины возобновятся прямые рейсы в Калининград. Напомним, первые пассажиры отправятся в путь уже с 23 ноября текущего года. Регулярные рейсы будут выполняться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям, установлен дополнительный рейс на 30 декабря 2025 года.

Подробнее о развитии туристических ресурсов региона в предстоящем сезоне рассказала заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.