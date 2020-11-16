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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.20 15:45

Новый рекорд погрузки щебня в ММТП

Новый производственный рекорд установлен в Мурманском морском торговом порту. На борт балкера «Енисей» погружено 39048 тонны щебня, произведенного в карьерах Мурманской области и предназначенного для проведения строительных работ в Арктической зоне Российской Федерации в рамках реализации инфраструктурных проектов. Предыдущий рекорд был установлен в начале августа 2020 года, когда на борт балкера «POLA DEVORA» было погружено 36 105 тонн щебня.

«Стоит также отметить, что российский балкер «Енисей» является крупнейшим когда-либо заходившим в Мурманский морской торговый порт судном, работающим с навалочными грузами в Арктической зоне РФ. Проводка судна, швартовые и погрузочно-разгрузочные операции были выполнены в соответствии с графиком. В настоящий момент балкер «Енисей» вышел из Мурманска и следует в порт Сабетта», - рассказал главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Она обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. В 2019 году порт обработал свыше 17,5 млн тонн различных грузов. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов. Работа на арктическом направлении является одним из приоритетов компании.

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