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Мурманская область. Арктика (16+)12.01.23 10:25

Новый резидент Арктической зоны РФ ООО «Грин Флоу Хибины» построит в Кировске гостинично-термальный комплекс уровня 4 звезды

Инвестиционный проект ориентирован на создание туристского объекта с расширенной SPA- и оздоровительной инфраструктурой. Ввод в эксплуатацию хилинг-отеля «Грин Флоу Хибины» планируется летом 2026 года. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) объём капиталовложений превысит 1 млрд рублей.

На территории площадью более 82 тысячи кв. метров будут построены гостиница уровня 4 звезды на 120 номеров, комплекс апартаментов и отдельно стоящие бунгало. Здесь же разместятся конференц-зал, визит-центр и ресторан с верандой на 200 посетителей. Для детей откроют образовательный центр. На благоустроенной территории с парковой зоной предусмотрены спортивные площадки. Сердцем «Грин Флоу Хибины» станет термально-оздоровительный комплекс, в котором будут расположены банный и талассо-центры, бассейны, кабинеты для SPA ритуалов и хилинг-процедур, а также фитнес-центр.

«Комплекс в Хибинах, как и все объекты «Грин Флоу», будет основан на хилинг-концепции, в основу которой заложено создание атмосферы для полного расслабления, эмоционального и физического оздоровления. Этот проект – первый шаг к открытию в северных регионах сети современных отелей высокого уровня. Мы хотим, чтобы как можно больше людей захотели посетить этот удивительный край, чтобы и местные жители, и гости могли открывать для себя «места силы», – поделился основатель и генеральный директор хилинг-проекта «Грин Флоу» Александр Тертычный.

Резидент АЗРФ рассчитывает на среднегодовую загрузку отеля в 65%, что позволит «Грин Флоу Хибины» круглый год поддерживать в регионе высокие показатели внутреннего туризма и в целом расширит спектр туристской инфраструктуры на территориях Крайнего Севера. В регионе будет создано более 110 рабочих мест.

Основная цель «Грин Флоу» – создание в нашей стране развитой сети хилинг-отелей и термально-оздоровительных комплексов, основанных на современных технологических решениях в управлении объектами индустрии гостеприимства. Часть объектов будет построена с помощью мер господдержки, которые применяются на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ.

«Инвестиционная активность в туристской индустрии растет как на Дальнем Востоке, так и в российской Арктике за счёт спроса на внутренний туризм. Это стимулирует развитие отрасли – за последние два года количество туристских проектов, реализуемых в преференциальных режимах, удвоилось. Резиденты самых северных территорий придерживаются этого тренда – например, в АЗРФ из 551 проекта, которые реализуются в преференциальном режиме АЗРФ, каждый пятый относится к туристской сфере (почти 20%). Таким образом, из 110 проектов 63 реализуются в Мурманской области, 17 в Карелии и 14 в Архангельской области. В регионах есть все для развития проектов в сфере гостеприимства, а система преференций позволяет повысить привлекательность и реализуемость инвестиционных проектов: налоговые преференции, льготное финансирование, помощь в создании инфраструктуры», – отметила заместитель директора департамента мониторинга правоприменения КРДВ Мария Бадмацыренова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для резидентов АЗРФ созданы комфортные условия для реализации бизнес-проектов. На 5 лет обнулены налоги на имущество, землю и прибыль, предусмотрены возможности получения земли и применения процедуры свободной таможенной зоны, 10 лет действует субсидирование 75% объёма страховых взносов для вновь созданных рабочих мест.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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